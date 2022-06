Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: τα θέματα στα Μαθηματικά των ΕΠΑΛ

Με ποιο μάθημα συνεχίζονται την Δευτέρα οι εξετάσεις, αυτήν την φορά, για τους υποψηφίους από τα Γενικά Λύκεια.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίστηκαν το Σάββατο, με τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ να εξετάζονται στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα).

Αυτά ειναι τα θέματα

Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 π.μ., αλλά οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εξεταζόμενοι και εξεταστές πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ διαγωνίζονται ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου, στα Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Την Τρίτη, 7 Ιουνίου, ακολουθούν πάλι οι εξεταζόμενοι των ΕΠΑΛ σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου για τους μαθητές των ΓΕΛ και στις 17 Ιουνίου για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

