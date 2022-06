Πολιτική

Ερντογάν: Δεν θα κάνω τα λάθη των προηγούμενων που “άφησαν” τα νησιά στην Ελλάδα

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο. Διαμηνύει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τη δική της πολιτική στη Μεσόγειο.



Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει το λάθη των προηγούμενων κυβερνώντων της Τουρκίας, που «άφησαν» τα νησιά στην Ελλάδα, επέτρεψαν την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ και επανένταξαν την Ελλάδα και τη Γαλλία στο ΝΑΤΟ.

Μιλώντας σε οργάνωση του κόμματός του στην επαρχία Κιζίλτζαχαμάμ, αναφέρθηκε στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

«Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα, από τα σύνορα του Εθνικού Συμφώνου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου, από την επιστροφή Ελλάδας και της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, μέχρι την ένταξη της ελληνοκυπριακής πλευράς στην ΕΕ. Σε κανένα από αυτά δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δόθηκαν», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι η Τουρκία και οι πολίτες της δεν έχουν το δικαίωμα να είναι αμέτοχοι σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει την πολιτική που έχει χαράξει στη Μεσόγειο, τη Συρία και παντού.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα ώστε οι πολίτες μας να μην αισθάνονται αμέτοχοι σε όσα συμβαίνουν και που θα επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες μας να αποκτήσουν τις πιο προηγμένες ελευθερίες και υπηρεσίες σε κάθε τομέα. Θα συνεχίσουμε τη δική μας πολιτική μας, τηρώντας την περήφανη στάση μας απέναντι σε όλους τους καταπιεσμένους στον κόσμο όπου κι αν βρίσκονται, από τη Συρία μέχρι το Ιράκ, από τη Λιβύη μέχρι το Καραμπάχ, από τα Βαλκάνια μέχρι την Αφρική, από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μεσόγειο».

Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα επίσης σε όσους βάλλουν κατά της Τουρκίας -εντός και εκτός- πως η μοίρα τους θα είναι ίδια με εκείνη της Μικρασιατικής Καταστροφής.

«Η μοίρα όσων είναι τυλιγμένοι σε σάπια κοχύλια δεν θα είναι διαφορετική από τη μοίρα όσων λειτούργησαν υπό καθεστώς κηδεμονίας όταν ξεκίνησε ο αγώνας στη Σαμψούντα το 1919» και πρόσθεσε πως «ο δρόμος μας είναι είτε ανεξαρτησία. ή θάνατος».

«Όσοι επιτίθενται στον Ερντογάν, επιτίθενται στην Τουρκία»

Ο Ερντογάν κατηγόρησε επίσης τη διεθνή κοινότητα για δυσπεψία, επειδή η Τουρκία γιγαντώνεται. «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να προχωράμε στο μονοπάτι που εμείς γνωρίζουμε. Έχουν δυσπεψία όσοι ενοχλούνται από το στόχο μας για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι όσοι του επιτίθενται είναι σαν να επιτίθενται στην ίδια την Τουρκία.

«Αυτοί που επιτίθενται στον Αδελφό σας και στη Λαϊκή Συμμαχία είναι στην πραγματικότητα εχθροί του ιδανικού μας για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία και την ίδια την Τουρκία», επισήμανε.

«Πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας»

«Ξέρετε ότι κάθε κενό που δεν γεμίζουμε με αλήθεια, γεμίζει με ψέματα από κάποιον άλλον. Υπάρχει μια μάζα που είναι έτοιμη να πιστέψει κάθε ψέμα που λέγεται για μένα, το Κόμμα ΑΚ και τα στελέχη μας. Μερικοί από αυτούς τροφοδοτούν συνεχώς τη φωτιά της εξέγερσης λόγω άγνοιας και προδοσίας. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα μας πρέπει να σκληραίνουμε το στυλ μας. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στη χώρα μας», σημείωσε.

ΝΑΤΟ μόνο αν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες μας

Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το θέμα της αλλαγής στάσης στο ΝΑΤΟ, λέγοντας τώρα ότι «δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση μας, αν δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες μας», κάτι που δεν είχε πει ποτέ μέχρι σήμερα ο ίδιος.

Υποστήριξε τέλος ότι «το σύστημα που έχει χτίσει η Δύση για να προστατεύσει τη δική της ασφάλεια και ευημερία καταρρέει».

Πηγή: sigmalive.com

