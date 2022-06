Αθλητικά

Moto GP Βαρκελώνης: Τρομακτική σύγκρουση στην εκκίνηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις αναβάτες συγκρούστηκαν στην εκκίνηση του αγώνα και εγκατέλειψαν.



Ένα τρομακρικό ατύχημα συνέβη στην πρώτη κιόλας στροφή του γκραν πρι της Βαρκελώνης με τους Νακαγκάμι, Ρίνς και Μπανάια να συγκρούονται.

Ο Τακάακι Νακαγκάμι έχασε τον έλεγχο της Honda του, με αποτέλεσμα να γλιστρίσει και να χτυπήσει με το κεφάλι στον πίσω τροχό της Ducati του Πέκο Μπανάια και στη συνέχεια, χτύπησε τη Suzuki του Τζοάν Μιρ, ο οποίος εκτινάχθηκε και προσγειώθηκε στην άσφαλτο.

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης οι αναβάτες δεν υπέστησαν κάποιον σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, το γκραν πρι της Βαρκελώνης είχε άδοξο τέλος για τους Νακαγκάμι, Ρινς και Μπανάια, αφού μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν τον αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πάμπλο Λάσο στο νοσοκομείο με έμφραγμα

ΤΣΣΚΑ: Ο Ιτούδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Εύβοια: η θάλασσα γέμισε... εικόνες! (βίντεο)