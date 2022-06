Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παυλάκης: Φόβοι για έξαρση το καλοκαίρι – Οι τρεις μύθοι

Την ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εξέφρασε ο γιατρός- ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης. Τι είπε για τέταρτη δόση.

Ανήσυχος για το πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι η πανδημία του κορονοϊού, δεδομένης της χαλάρωσης των μέτρων, δήλωσε ο γιατρός-ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης. Όπως είπε το καλοκαίρι θα καθορίσει και τον χειμώνα.

«Ο μεγάλος φόβος είναι ότι θα έχουμε επανάληψη του περασμένου καλοκαιριού την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου. Τώρα, με τα αφρικανικά στελέχη, το 4.5, ο ιός μπορεί να φέρει ακόμα χειρότερες εκπλήξεις. Οι εν λόγω παραλλαγές της Όμικρον είναι αρκετά παθογόνες και πάρα πολύ μεταδοτικές. Ήδη, υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα», επισήμανε στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στους 3 μύθους γύρω από τον κορονοϊό:

Η πανδημία τελείωσε

Τα εμβόλια προστατεύουν απόλυτα

Ο ιός θα γίνει γριπούλα.

«Ο ιός δεν ήταν ποτέ γριπούλα και δε θα γίνει ποτέ και προκαλεί σοβαρές βλάβες. Όλοι έχουμε κουραστεί, θέλουμε να κάνουμε πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάμε την προστασία μας. Το καλύτερο είναι να κάνουμε τεστ συχνά και αν βγαίνει θετικό, να μην κυκλοφορούμε. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή άμυνας» τόνισε ο κ. Παυλάκης.

Ερωτηθείς αν πρέπει να γίνει τέταρτη δόση εμβολίου ο γιατρός υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που νόσησαν με κορονοϊό, δεν χρειάζονται επαναληπτική δόση για τους επόμενους 4-6 μήνες, ωστόσο είναι αναγκαία για τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες.

«Ελπίζουμε ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε επικαιροποιημένα εμβόλια που θα μπορούν να αυξήσουν την ανοσία στα κυκλοφορούντα στελέχη», κατέληξε.

