Life

Δίκη Φιλιππίδη - Δημητρακόπουλος: το #metoo και η σύγκριση με την υπόθεση Ντεπ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τις εξελίξεις στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, έκανε δηλώσεις ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχετικά με τη δίκη του ηθοποιού, Πέτρου Φιλιπίδδη, ο οποίος έχει δεχθεί καταγγελίες για βιασμούς και απόπειρες βιασμών από γυναίκες ηθοποιούς.

Μεταξύ των καταγγελουσών είναι και η Λένα Δροσάκη, η οποία έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγο μεταξύ άλλων και για εκφοβισμό από την πλευρά του ηθοποιού.

Ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη, κ. Δημητρακόπουλος απάντησε στις δηλώσεις αυτές και σύγκρινε τη δίκη του εντολέα του με την πολύκροτη υπόθεση Τζόνι Ντεπ - Άμπερ Χερτ.

Αρχικά ανέφερε: "Το κίνημα του #metoo γεννήθηκε από τις ΗΠΑ, όλος ο σοβαρός κόσμος το αγκάλιασε και οι δικηγόροι στέκονται στο πλευρό των θυμάτων. Παράλληλα όμως το δικαιικό σύστημα των ΗΠΑ, περνάει ένα παγκόσμιο μήνυμα. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί ένας αθώος όταν δεν υπάρχουν ισχυρές και έλλογες αποδείξεις."

Όσον αφορά την ψυχική κατάσταση του ηθοποιού που εκπροσωπεί είπε: "Ο Πέτρος Φιλιππίδης, καταρρέει μέρα με τη μέρα. ΑΠο εκεί και πέρα έχει τεράστια ψυχικά αποθέματα, καθώς σε κάθε συνεδρίαση, πιστεύει ότι αποδομείτε το κατηγορητήριο."

Ακόμη είπε για τη Λένα Δροσάκη σχετικά με τις δηλώσεις της για εκφοβισμό: “Καλώ την κ. Δροσάκη, να πει αν μέσα στο δικαστήριο είτε εκτός με την παρουσία τόσων αστυνομικών, έχει δεχθεί εκφοβισμούς και τραμπουκισμούς από οποιονδήποτε δικηγόρο του Πέτρου Φιλιππίδη. Να κατονομάσει ποιος την απείλησε".

Σε δηλώσεις του ο σύζυγος της Λένας Δροσάκη, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, που βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της ηθοποιού και τη στηρίζει απόλυτα, είπε σχετικά με τη δίκη: “υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλος δρόμος, ελπίζουμε”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παυλάκης: Φόβοι για έξαρση το καλοκαίρι – Οι τρεις μύθοι

Άραξος: Γκάζωσε το αυτοκίνητό του και έπεσε στην είσοδο της 116 Πτέρυγα Μάχης

Βόλος - Κακοποίηση ζώου: Βασανιστικός θάνατος για σκύλο στο σπιτάκι του