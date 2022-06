Κόσμος

Φονική φωτιά στο Μπανγκλαντές: Τρίτη ημέρα μάχης με τις φλόγες

"Κόλαση" φωτιάς σε αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων. Δεκάδες νεκροί, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες στο Μπανγκλαντές προσπαθούν για τρίτη ημέρα σήμερα να κατασβέσουν την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων στη Σιτακούντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 41 άνθρωποι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας), στον χώρο αποθήκευσης B.M. Container Depot που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το μεγάλο λιμάνι της Τσιταγκόνγκ. Εκατοντάδες πυροσβέστες έσπευσαν επί τόπου για να τη σβήσουν, αλλά μία ώρα αργότερα εξερράγησαν πολλά εμπορευματοκιβώτια τα οποία περιείχαν χημικά προϊόντα.

Εικόνες από drone δείχνουν πυκνές στήλες καπνού και σειρές από καμένα εμπορευματοκιβώτια καθώς συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο και η οποία προκάλεσε τεράστια έκρηξη.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο αλλά δεν έχει κατασβεστεί εντελώς, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν κάποια εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν χημικά προϊόντα, επεσήμαναν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής.

«Περίπου 30 με 40 εμπορευματοκιβώτια καίγονται ακόμη», δήλωσε ο Χαρουνούρ Ράσιντ επιθεωρητής της πυροσβεστικής. «Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο αλλά τα χημικά προϊόντα είναι το βασικό πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Οι πυροσβέστες μας μάχονται σκληρά αλλά λόγω της ύπαρξης χημικών είναι πολύ επικίνδυνο να εργαστούμε πολύ κοντά» στο σημείο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ανισούρ Ράχμαν επικεφαλής της πυροσβεστικής της Τσιταγκόνγκ.

Εκρήξεις, από τις οποίες έσπασαν τα τζάμια γειτονικών κτιρίων, έχουν ήδη περιπλέξει το έργο των πυροσβεστών.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον και στρατιώτες με στόχο να εμποδίσουν τα χημικά να περάσουν στα κοντινά κανάλια και να φτάσουν ως τον κόλπο της Βεγγάλης.

Στο μεταξύ αξιωματούχοι αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών, σε 41 από 49 που είχαν ανακοινώσει χθες Κυριακή, με τους τραυματίες να ξεπερνούν τους 200.

Μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον εννέα πυροσβέστες και 10 αστυνομικοί είναι μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης, ο Αλαουντίν Ταλούκντερ.

Ο Ελίας Τσόντρι, αρχίατρος της Τσιταγκόνγκ εκτίμησε ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Έλλειψη σχεδίου

Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς. Όμως αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υποπτεύονται ότι ξεκίνησε από ένα εμπορευματοκιβώτιο που περιείχε υπεροξείδιο του υδρογόνου και επεκτάθηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με τον Πουρναχάντρα Μουτσούντι, αναπληρωτή διευθυντή της πυροσβεστικής της Τσιταγκόνγκ που διευθύνει την επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η αποθήκη, που εκτείνεται σε 105 στρέμματα «δεν διαθέτει αντιπυρικό σχέδιο».

«Ένα σχέδιο ασφαλείας προβλέπει πώς η αποθήκη θα αντιμετωπίσει και θα θέσει υπό έλεγχο μια πυρκαγιά. Αλλά δεν υπήρχε τίποτε», υπογράμμισε.

«Εξάλλου δεν μας είχαν ενημερώσει για την ύπαρξη χημικών προϊόντων. Αν το είχαν κάνει, ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν πολύ μικρότερος», κατήγγειλε.

Η B.M. Container Depot είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2012 από επιχειρηματίες από το Μπανγκλαντές και την Ολλανδία. Στην αποθήκη εργάζονται περίπου 600 άνθρωποι.

Εκατομμύρια δολάρια

Ο Μομινούρ Ράχμαν, περιφερειάρχης στην Τσιταγκόνγκ, διευκρίνισε ότι σε πολλά από τα εμπορευματοκιβώτια υπήρχαν ρούχα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, που επρόκειτο να εξαχθούν σε δυτικές χώρες.

«Σχεδόν όλα τα εμπορευματοκιβώτια με προϊόντα προς εξαγωγή και εισαγόμενα έχουν καεί», δήλωσε ο Ρουχούλ Αμίν Σίκντερ γραμματέας των εταιρειών του τομέα, του BICA (Bangladesh Inland Container Association).

Στην αποθήκη βρίσκονταν περίπου 800 εμπορευματοκιβώτια γεμάτα με προϊόντα προς εξαγωγή, περίπου 500 με εισαγόμενα προϊόντα και άλλα 3.000 που ήταν άδεια, πρόσθεσε ο Σίνντερ.

«Περίπου το 85% των προϊόντων προς εξαγωγή ήταν ρούχα», σημείωσε.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της αποθήκης ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει αποζημίωση ενός εκατομμυρίου τάκα (περίπου 10.500 ευρώ) στην οικογένεια κάθε νεκρού εργάτη.

Το Μπανγκλαντές έχει αναχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερο εξαγωγό ρούχων τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά οι υποδομές της είναι υποτυπώδεις, επεσήμανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας (ILO) φέτος.

Περίπου το 90% των σχεδόν 100 δισεκ. δολαρίων ετήσιων εμπορικών συναλλαγών του Μπανγκλαντές περνά από τη Τσιταγκόνγκ. Στο μεγάλο αυτό λιμάνι η δραστηριότητα έχει επανέλθει από τα τέλη του 2021 χάρη στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία.

Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στο Μπανγκλαντές, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας δεν γίνονται σεβαστοί.

Τον Ιούλιο του 2021, 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε τεράστιο εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων που βρίσκεται έξω από την πρωτεύουσα Ντάκα. Τον Φεβρουάριο του 2020, 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλη πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά κτίρια κατοικιών στη Ντάκα.

