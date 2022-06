Κοινωνία

Δολοφονία στα Πατήσια: στον εισαγγελέα ο αδελφοκτόνος

Ποιες οι κατηγορίες για τον άνδρα που ομολόγησε τη δολοφονία του αδερφού του στα Πατήσια.

Με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράβασης του νόμου περί όπλων οδηγείται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ο 59χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 69χρονου αδερφού του στα Πατήσια.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Κυριακή 5 Ιουνίου, στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, πήγε στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας και δήλωσε ότι νωρίτερα, μέσα σε διαμέρισμα, τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο τον αδερφό του.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του 69χρονου, μέσα σε μία λίμνη αίματος, ενώ αμέσως μετά συνέλαβαν τον 59χρονο.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα

«Συνελήφθη χθες 5-6-2022 στη Πατήσια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, 59χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω πρωινές ώρες της 5-6-2022 μετέβη στο Τ.Α. Πατησίων και δήλωσε ότι νωρίτερα, εντός διαμερίσματος στα Πατήσια, τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο 69χρονο ημεδαπό, ο οποίος τυγχάνει συγγενικό του πρόσωπο.

Αστυνομικοί του Τ.Α. Πατησίων που μετέβησαν στο προαναφερόμενο διαμέρισμα, εντόπισαν εντός αυτού τη σορό του 69χρονου, με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω ο 59χρονος συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».





