Κατασκοπεία στην Ρόδο: πρόωρη αποφυλάκιση του Γραμματέα του τουρκικού προξενείου

Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής ζήτησε και έλαβε απο το δικαστήριο, ο άνδρας που είναι υπόδικος για την πολύκροτη υπόθεση.

Για την 8η Μαΐου 2023 έχει προσδιοριστεί από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, κατόπιν αιτήσεως για την επίσπευσή της, η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό των εφέσεων κατά της αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου με την οποία κρίθηκαν, ο 36χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου με τον 53χρονο πρώην μάγειρα του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ Σταύρος», ένοχοι κατασκοπείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, με κοινό ενιαίο σκοπό χρήσης για διαβίβαση κρατικών απορρήτων σε άλλον με σκοπό την πρόκληση κινδύνου στα συμφέροντα του κράτους.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, όπως έγραψε η «δημοκρατική», τους έκρινε αθώους για τα αδικήματα της υποστήριξης πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και για παραβίαση μυστικών της πολιτείας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και στους δύο κατηγορούμενους και επέβαλε ποινή κάθειρξης 5 ετών στον 36χρονο και ποινή φυλάκισης 4 ετών στον 53χρονο.

Η ποινή του πρώτου δεν ανεστάλη.

Σήμερα εξετάστηκε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου αίτημα για την αναστολή της ποινής του, που υπέβαλε ο 36χρονος, και το δικαστήριο το έκανε δεκτό. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Στην αίτησή του αλλά και προφορικά δια των συνηγόρων του ανέπτυξε στο δικαστήριο ότι συμπληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2022 το όριο για την υφ’ όρων απόλυσή του από τις φυλακές με αποτέλεσμα κατά το χρόνο της εκδίκασης της εφέσεώς του να έχει ουσιαστικά εκτίσει την ποινή του. Επεσήμανε ότι έχει λάβει άδεια από τις φυλακές και έχει επιστρέψει και ως εκ τούτου σε συνδυασμό και την συμπεριφορά του στην προδικασία και το παρελθόν του να μην είναι ύποπτος φυγής ή τέλεσης αδικημάτων και περαιτέρω, όπως κατέθεσε και η σύζυγός του ενώπιον του δικαστηρίου, η όλη εμπλοκή του έχει επηρεάσει ψυχολογικά και το παιδί του.

Στην έφεσή του ο 36χρονος προέβαλε τρεις λόγους ακύρωσης της πρωτόδικης καταδικαστικής αποφάσεως. Ισχυρίζεται ειδικότερα ότι υπήρξε θετική υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, το οποίο προχώρησε στη συζήτηση της υπόθεσης καίτοι η παραπομπή του σε δίκη δεν είχε καταστεί απολύτως αμετάκλητη. Ως δεύτερο λόγο έφεσης ο 36χρονος ανέφερε ότι υπήρξε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ισχυρίζεται ότι δεν συντρέχουν ούτε τα αντικειμενικά, ούτε τα υποκειμενικά στοιχεία της πράξης, για την οποία καταδικάστηκε. Ως τρίτο λόγο έφεσης προβάλλει ότι υπήρξε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Ισχυρίζεται ότι η εισαγγελέας προσκόμισε στο δικαστήριο την από 25 Νοεμβρίου 2021 συμπληρωματική έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αφορούσε στον έλεγχο 19 κατασχεθέντων πειστηρίων και συνοδευόταν από ψηφιακό δίσκο (CD).

Ο 53χρονος στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης αποδέχθηκε ότι κατέγραφε από το πλοίο όπου εργαζόταν τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις και ότι προωθούσε το υλικό στον συγκατηγορούμενό του. Όπως είχε υποστηρίξει ο 53χρονος, ο 36χρονος του ζήτησε να του μεταφέρει τις πληροφορίες τηλεφωνικά και όχι με γραπτά μηνύματα για να μην αφήνει ίχνη των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, στις τηλεφωνικές επικοινωνίες χρησιμοποιούσε συχνά την εφαρμογή «whats up».

Αναφέρει μάλιστα ο 53χρονος ότι ο 36χρονος ήταν πολύ φορτικός και τον έπεισε τελικά να του μεταφέρει πληροφορίες που του ζητούσε, πράγμα που ισχυρίζεται ότι έπραξε μόνο δύο φορές μέσα στον μήνα Οκτώβριο. Ανέφερε ότι η τελευταία δια ζώσης συνάντηση με τον κατηγορούμενο ήταν στις 6 Νοεμβρίου 2020. Τότε του ζήτησε εκ νέου να συνομιλούν μέσω “whats up” και να σβήσει όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει και που περιείχαν κυρίως ερωτήσεις για τις κινήσεις πολεμικών πλοίων στο Καστελλόριζο.

Την επομένη του απέστειλε ένα πακέτο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

