Ποσειδώνια 2022 - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακή πύλη προς ολόκληρη την Ευρώπη

«Με υπερηφάνεια δηλώνω παρών στη γιορτή της ναυτιλίας μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια 2022. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνική ναυτιλία αληθινό πρωταθλητή των θαλασσών αφού εδώ και δεκαετίες στέκεται σταθερά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης και πολύτιμο αιμοδότη της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Φιλοξενείτε σχεδόν 2.000 εκθέτες, περιμένετε πάνω από 20.000 επισκέπτες, πολλοί από το εξωτερικό. Πράγματι η πυξίδα μας δείχνει στη σωστή κατεύθυνση και το τιμόνι μας είναι σταθερό στην πορεία μας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας πως σήμερα τα πλοία μας συνδέουν κάθε γωνιά του πλανήτη.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη ζωτική σημασία της ναυτιλίας μας για τη διεθνή συγκυρία και τον καθοριστικό της ρόλο για τον εφοδιασμό της ΕΕ. «Την κρίσιμη συμμετοχή της στην παγκόσμια διακίνηση καυσίμων. Τους κινδύνους που διατρέχει όπως η περιπέτεια των δύο τάνκερ μας στο Ιράν πιστοποιεί», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες στον ευρωπαϊκό συμβούλιο αποφάσισαν τη μείωση κατά 90% των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. «Και η συγκυρία και η νομιμότητα ζητούν και από την ναυτιλία να συμμεριστεί την ανάγκη να επιστρέψει η σταθερότητα στην υφήλιο. Ο πόλεμος να τελειώσει και μαζί του να αποτραπεί το καταστροφικό των αυταρχικών ηγετών που με οποιοδήποτε τίμημα ή πρόσχημα θα καταπατούν τα σύνορα των γειτόνων τους. Καθήκον όλου του πολιτισμένου κόσμου», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, καθίσταται κομβική η σημασία της θάλασσας για τη διακίνηση φυσικού αερίου. «Γίνεται ασπίδα στις παράλογες αυξήσεις των τιμών που εκτροχιάζουν κρατικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καινούργια πρόκληση για τα ελληνόκτητα πλοία μεταφοράς LNG. Οι κινήσεις της Ελλάδος υπήρξαν και είναι ταχύτατες», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στον σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη, στην αύξηση των εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα και στην ανάπτυξη αγωγών και ηλεκτρικών δικτύων.

«Η πατρίδα μας γίνεται έτσι ενεργειακή πύλη προς ολόκληρη την Ευρώπη και κρίσιμος κόμβος για όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης υπενθυμίζοντας ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της θαλασσίας οδού.

«Το στοίχημα των καιρών είναι διπλό και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάματα, ορθόπλωρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της πράσινης μετάβασης το οποίο αποκτά βαθιά γεωπολιτική διάσταση», τόνισε σημειώνοντας ότι στο μέλλον το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών θα μεταβληθεί.

«Οι πρώτοι που θα το αντιληφθούν θα είναι κερδισμένοι. Σήμερα καλούμαστε να επιστρέψουμε σε μία ναυτιλία η οποία σταδιακά θα γίνει ενεργειακά ουδέτερη. Ναι, έχει σημειωθεί πρόοδος. Ένας πιο πράσινος στόλος δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά αποτελεί και σημαντική επενδυτική ευκαιρία», πρόσθεσε τονίζοντας πως ο ελληνικός εφοπλισμός κινητοποιείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η συνολική προσπάθεια θα πρέπει να συμπεριλάβει πολλών διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων. Θα υπάρξουν εμπόδια και για την υπέρβασή τους έχω δώσει αγώνες και η ελληνική ναυτιλία το γνωρίζει καλά. Στην επιστολή μου προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κάλεσα η ναυτιλία να αποτελέσει ευρωπαϊκή προτεραιότητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση για την ελληνική ναυτιλία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να κινηθούμε «πρόσω ολοταχώς για την πράσινη ναυτιλία».

Είπε επίσης ότι θα ήταν ίσως εύκολο να τηρήσουμε στάση αναμονής αλλά σημείωσε πως είμαστε κομβικός παίκτης στη ναυτιλία και επιβάλλεται να συμμετάσχουμε για να γράψουμε τους νέους κανόνες. «Η Ευρώπη επιτέλους να αντιληφθεί ότι στα ελληνόκτητα πλοία έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο θα συμβάλλει στην στρατηγική της αυτονομία. Πρέπει να γίνει σεβαστό από τη γραφειοκρατία της», επισήμανε σημειώνοντας πως αυτή η μεγάλη στροφή αφορά και την ακτοπλοΐα μας.

«Η πράσινη ακτοπλοΐα θα προστατεύσει τελικά και τη θάλασσά μας και τον αέρα μας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Η χώρα μου γνωρίζει καλά πόσο βοήθησε η ελληνόκτητη ναυτιλία στη διατήρηση της παγκόσμιας αλυσίδας τροφοδοσίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ναυτικούς μας. Αναγνωρίζει το ρόλο που αναλαμβάνει σήμερα απέναντι στην ενεργειακή αναταραχή».

Ο πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι έως στο τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο ένα σχέδιο για την αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης για την προσέλκυση και άλλων νέων στη θάλασσα για να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική ναυτοσύνη και στις επόμενες γενιές.

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι αναβιώνει και ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος.

«Σας ζητώ να εμπιστευτείτε όχι μόνο τους άξιους έλληνες καπετάνιους και ναυτικούς αλλά και τους έλληνες ναυπηγούς. Κερδισμένοι θα βγούμε όλοι. Σίγουρα η Ευρώπη μας, το ποντοπόρο εμπόριο, η ακτοπλοΐα, οι τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον», υπογραμμίζοντας πως η ναυτιλία είναι ζωντανό κομμάτι του λαού. «Δεν υπάρχει ακμαία ναυτιλία χωρίς ακμαία κοινωνία. Στο νέο τοπίο κερδισμένη θα είναι η πατρίδα μας η οποία πρώτη ξανά θα υψώσει στα πλοία της τη σημαία της εξέλιξης, του πράσινου εκσυγχρονισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα Ποσειδώνια και καλά ταξίδια και καλές θάλασσες σε όλες και όλους.

