Πανελλήνιες 2022 – Χανιά: Μαθητές αποβλήθηκαν λόγω κινητών τηλεφώνων

Τι είπε για το περιστατικό, ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Δυο μαθητές αποβλήθηκαν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους κινητό τηλέφωνο.

Ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Μανόλης Τζανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε ότι η αποβολή των μαθητών ήταν επιβεβλημένη καθώς ο κανονισμός είναι σαφέστατος και θα πρέπει να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Όπως είπε και οι δυο μαθητές ήταν στο ίδιο τμήμα και είχαν τα κινητά τους ενεργοποιημένα κατά την ώρα των εξετάσεων.

Ο πρώτος μαθητής ολοκλήρωσε τις εξετάσεις περίπου στις 10 το πρωί κι αφού παρέδωσε και βγήκε έξω εντοπίστηκε με το κινητό σε εμφανές σημείο, ενώ γύρω στις 11 βγήκε από την αίθουσα που διαγωνιζόταν και ο δεύτερος μαθητής που εντοπίστηκε επίσης με κινητό τηλέφωνο.

