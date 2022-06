Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Τράγκας: η αμύθυτη περιουσία και το πόρισμα για τη δέσμευσή της

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η δικηγόρος της συζύγου του δημοσιογράφου.

Μετά το πόρισμα για την περιουσία του εκλιπόντος δημοσιογράφου, Γιώργου Τράγκα, έχει ξεκινήσει ένα θρίλερ με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.

Ο οικονομικός Εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκας μελετά επισταμένα το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, άνω των 60 σελίδων, βάσει του οποίου έγινε η δέσμευση της περιουσίας.

Η σύζυγός του και ο γιος του δεν μπορούν να κληρονομήσουν την περιουσία, η οποία αν μετά από έρευνες επιβεβαιώσουν το πόρισμα, τότε θα περιέλθει στο δημόσιο.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρρά, Γεωργία Κούβελα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή “Το Πρωινό” σχετικά με τη στάση της συζύγου του Γιώργου Τράγκα για την όλη υπόθεση.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: “Τα όσα γράφονται στον Τύπο και αναπαράγονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, για την περιουσία του Γεωργίου Τράγκα, ύψους 100.000.000 ευρώ είναι παντελώς ανυπόστατα. Αυτοί που αναπαράγουν αναπόδεικτες πληροφορίες, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Όταν και εφόσον μας κοινοποιηθεί από το πόρισμα της αρμόδιας αρχής και πληροφορηθούμε το ακριβές περιεχόμενό του εξυπακούεται ότι θα συνδράμουμε σε οποιαδήποτε έρευνα των Αρχών."

