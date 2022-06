Πολιτική

Ανvαλένα Μπέρμποκ: ακύρωσε το ταξίδι σε Αθήνα - Άγκυρα

Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό λίγες ημέρες πριν την επίσκεψή της σε Ελλάδα και Τουρκία.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ βρέθηκε θετική στον κορονοιο και διέκοψε την επίσκεψή της στο Πακιστάν, ενώ ακύρωσε και τις προγραμματισμένες για την Πέμπτη και την Παρασκευή επισκέψεις της στην Αθήνα και στην 'Αγκυρα αντίστοιχα.

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ από το Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος η κυρία Μπέρμποκ διαπίστωσε ότι είχε χάσει τη γεύση της και το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε κατόπιν ήταν θετικό.

Υπήρχε θετικό κρούσμα στο οικογενειακό της περιβάλλον το Σαββατοκύριακο, με το οποίο όμως η υπουργός ήρθε σε ελάχιστη επαφή και υποβαλλόταν συνεχώς σε τεστ.

