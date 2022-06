Κόσμος

Γερμανία: Πυροβολισμοί με νεκρούς σε κατάστημα

Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς μέσα σε ένα σουπερμάρκετ στην Σβάλνστατ, μια μικρή πόλη κοντά βορειοανατολικά της Φρανκφούρτης, ανέφερε η αστυνομία με ανάρτηση στο twitter.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα HNA αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίζεται ότι ένας άνδρας πυροβόλησε μια γυναίκα και έπειτα αυτοκτόνησε στρέφοντας το όπλο στον εαυτό του.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές της χώρας. Στην περιοχή διεξάγονται αστυνομικές έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

