Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διαψεύδει την ρωσική προέλαση στο Ντονμπάς

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, σε διάγγελμα του, αμφισβήτησε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι βρίσκονται πολύ κοντά στην επικράτηση στην περιοχή.

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν σημείωσαν αξιοσημείωτα εδαφικά κέρδη στις μάχες στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε στο καθημερινό του διάγγελμα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες Τρίτη το βράδυ, διαψεύδοντας ρωσικούς ισχυρισμούς πως είναι κοντά η επικράτησή τους στην περιοχή.

«Η κατάσταση στο μέτωπο δεν μεταβλήθηκε σημαντικά τις προηγούμενες 24 ώρες», διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «η ηρωική υπεράσπιση του Ντονμπάς συνεχίζεται».

Οι πιο σφοδρές μάχες συνεχίζουν να διεξάγονται στις πόλεις Σεβεροντονιέτσκ, Λισιτσάνσκ και Ποπάσνα, συνέχισε. «Υπάρχει η αίσθηση πως οι δυνάμεις κατοχής δεν πίστευαν ότι η αντίσταση θα ήταν τόσο ισχυρή», πρόσθεσε.

Πάντα σύμφωνα με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους, η Ρωσία αναπτύσσει κι άλλες μονάδες στο Ντονμπάς και στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές αντεπιθέσεις.

«Αλλά τι νόημα έχει αυτό; Ούτως ή άλλως, οι περισσότερες από τις δυνάμεις κατοχής έχουν συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό ότι δεν έχουν τίποτα καλό να περιμένουν στην Ουκρανία», είπε, υποστηρίζοντας πως από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην επικράτεια της χώρας του έχουν σκοτωθεί «πάνω από 31.000» μέλη των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων.

Από την 24η Φεβρουαρίου, «η Ρωσία πληρώνει για αυτόν τον απόλυτα παράλογο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας με τη ζωή 300 και πλέον στρατιωτών της καθημερινά. Και θα ξημερώσει η μέρα που ο αριθμός των απωλειών θα ξεπεράσει τα όρια του επιτρεπτού ακόμα και για τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο οι αριθμοί των απωλειών στους οποίους αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

