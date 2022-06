Πολιτική

Βέμπερ για Τουρκία: Τίθεται το ερώτημα αν ανήκει πραγματικά στο ΝΑΤΟ

«Η Τουρκία απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο επικεφαλής του ΕΛΚ.

Τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αμφισβήτησε ανοιχτά σήμερα ο επικεφαλής του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, υπογραμμίζοντας ότι με βάση την τρέχουσα κατάσταση για το εάν η Φινλανδία και η Σουηδία θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και η Τουρκία το εμποδίζει εξ ολοκλήρου, τίθεται το ερώτημα ποιος ανήκει πραγματικά στο ΝΑΤΟ και αν η Τουρκία εξακολουθεί να μοιράζεται τις αξίες του ΝΑΤΟ.

Τόνισε παράλληλα ότι η Τουρκία απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες τα τελευταία χρόνια και τώρα οι νέες προκλήσεις και έναντι της Ελλάδος δείχνουν ότι η Τουρκία βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο εγείρονται, όπως είπε θεμελιώδη ερωτήματα ακόμη για την συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και είναι καιρός η ΕΕ να μιλήσει σοβαρά με τον Ερντογάν, εάν θέλει να συνεχίσει σε αυτή τη συνεργασία ή εάν αναζητά περαιτέρω κλιμάκωση.

«Ποιο σαφές μήνυμα πρέπει να στείλει η ΕΕ στην Τουρκία για να σταματήσει τις συνεχώς κλιμακούμενες εδαφικές διεκδικήσεις και προκλήσεις κατά της Ελλάδας;», ήταν το ερώτημα που του υπέβαλλε η ΕΡΤ, για να δώσει την εξής απάντηση ο κ. Βέμπερ.

Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα ελληνικά και τα κυπριακά συμφέροντα είναι συμφέροντα της Ευρώπης. Είμαστε μια κοινότητα, εκπροσωπούμε τους στόχους που έχουμε μαζί και γι’ αυτό είναι καιρός να μιλήσουμε σοβαρά με τον Ερντογάν, εάν θέλει να συνεχίσει σε αυτή τη συνεργασία ή εάν αναζητά περαιτέρω κλιμάκωση».

