Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Κουσουλός: ο Δασκαλάκης δείχνει σίγουρος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 παιδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοσιογράφος και εκδότης σχολίασε όλες τις εξελίξεις στο θρίλερ της Πάτρας, προχωρώντας σε σημαντικές αποκαλύψεις.

Στο πλατό της εκπομπής "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο δημοσιογράφος και εκδότης, Πέτρος Κουσουλός.

Ο ίδιος σχολίασε όλες τις εξελίξεις στο θρίλερ της Πάτρας, προχωρώντας σε σημαντικές αποκαλύψεις.

"Είναι γροθιά όλη αυτή η υπόθεση για το θεσμό της ελληνικής οικογένειας, έχω χάσει τον ύπνο μου τους τελευταίους 3 μήνες" είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της συζήτησης.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου της Ίριδας και της Μαλένας "αυτή τη βδομάδα αναμένεται ο τοξικολογικός επανέλεγχος και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος" και συνέχισε "πιστεύων τις επόμενες 10 μέρες θα έχουν συντάξει το πόρισμά τους οι ιατροδικαστές".

Για τα αρχικά ιατροδικαστικά πορίσματα για την Ίριδα και τη Μαλένα ανέφερε "έχω απογοητευτεί από την κ. Τσάκωνα, μιλάμε για ένα παιδάκι με ιάσιμη λευχαιμία, το οποίο μέχρι τελευταία στιγμή έτρωγε σουβλάκι και έπαιζε και ξαφνικά κατέληξε, δεν μπορεί να μην αναφέρονται στο πόρισμα βασικά ευρήματα, όπως η κοκκινίλα στο μάγουλο του παιδιού".

Σχετικά με την επικοινωνία του το τελευταίο διάστημα με το Μάνο Δασκαλάκη και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ίδιος ο Δασκαλάκης με όλα αυτά που καθημερινά έρχονται στο φως, ο Πέτρος Κουσουλός προχώρησε σε μία σημαντική αποκάλυψη "μου ακούγεται συγκλονισμένος ενώ φαίνεται βέβαιος ότι η Πισπιρίγκου σκότωσε και τα 3 τους παιδιά".

Συνέχισε αναφέροντας πως "πολλοί λένε ότι κάνω το συνήγορο του κ. Δασκαλάκη, όμως δεν μπορώ να κατηγορήσω ένα πατέρα ότι δεν καταλάβαινε ότι - ίσως - του σκότωναν τα παιδιά, όταν οι ίδιοι οι ιατροδικαστές δεν το κατάλαβαν".

Τέλος, μίλησε και για τη δημοσιογραφική του πορεία "ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ, πέρασα στο ελεύθερο και έπειτα πέρασα στο δικαστικό γιατί κατάλαβα ότι μου αρέσει η ερευνητική δημοσιογραφία".

Όσο για τα απαιτητικά ωράρια της δουλειάς του και το χρόνο με την οικογένειά του "καταφέρνω να δω τα παιδιά και τη γυναίκα μου τα σαββατοκύριακα".





Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Σκυλακάκης: πότε πιστώνεται η επιδότηση έως 600 ευρώ για το ρεύμα

Λέσβος: σκάφος σήκωσε σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ! (εικόνες)

Τουρκία: Τριήμερη “κράτηση” 11χρονου από την Χίο, επειδή το διαβατήριο έληγε σε… 50 ημέρες!