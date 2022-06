Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis”: σε ποιες περιοχές θα “χτυπήσει” την Παρασκευή

Που και σε πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Που θα είναι τοπικά ισχυρά τα φαινόμενα. Αποστολή μηνυμάτων από το 112.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει την Ελλάδα από τα βορειοδυτικά, θα προκαλέσει την ισχυρή κακοκαιρία "Genesis" με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση σήμερα, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ. Η κακοκαιρία για την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται να είναι κατηγορίας 4 ("Πολύ σημαντική"), όσον αφορά τον πενταβάθμιο Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυριακή, οπότε το βαρομετρικό χαμηλό θα μετακινηθεί προς την Τουρκία. Όμως η αστάθεια του καιρού θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος με βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ιδιαίτερα για σήμερα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά και σε κάποιες περιπτώσεις θα συνοδεύονται από χαλάζι. Κατά τη διάρκεια τη νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά κύριο λόγο στη στις παράκτιες περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, στο Βόρειο Αιγαίο, στα δυτικά της Πελοποννήσου και στο Νότιο Ιόνιο.

Λόγω των ισχυρών κατά τόπους φαινομένων που θα προκαλέσουν ενδεχομένως πλημυρικά φαινόμενα, των ισχυρών ριπαίων ανέμων στις περιοχές εκδήλωσης καταιγίδων και των κεραυνών, το meteo συνιστά προσοχή τόσο στις μετακινήσεις όσο και στις υπαίθριες και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία ενόψει της κακοκαιρίας ‘'GENESIS" που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μέχρι την Δευτέρα 13 Ιουνίου.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, η ατμοσφαιρική διαταραχή φαίνεται να είναι σημαντική και να επηρεάζει μεγάλο τμήμα του ελλαδικού χώρου.

Για το λόγο αυτό ο κ. Παπαγεωργίου απηύθυνε ισχυρή σύσταση σε όλους να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. «Ποτέ και για κανέναν λόγο να μην διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών», υπογράμμισε ο κ. Παπαγεωργίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα σταλεί άμεσα μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα που θα έχει ισχύ για τις επόμενες 24 ώρες. Μάλιστα, ήδη στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιοχών της Βόρειας Ελλάδας.

Η κακοκαιρία Genesis αρχίζει να δείχνει τα δόντια της, με τις εικόνες από την Ξάνθη να αποκαλύπτουν την ένταση του φαινομένου.

Οι έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του καιρού ενώ ήδη καταγράφονται και οι πρώτες καταστροφές.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ξάνθης – Σταυρούπολης, όπου τα νερά κατέβαιναν ορμητικά πάνω στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Η κακοκαιρία χτύπησε ήδη την Αμφιλοχία όπου η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του Αμβρακικού και η θάλασσα να γίνει ένα με τη στεριά το πρωί της Παρασκευής, 10 Ιουνίου.

