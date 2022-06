Μητσοτάκης: τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να “αγκυροβολήσουν” στην Ευρώπη

Η έμμεση αναφορά στην τουρκική επιρροή σε γειτονικά μας κράτη. Η σύνοδος ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Όλαφ Σολτς, στην Θεσσαλονίκη, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, το ΑΠΘ και το γήπεδο της Τούμπας.

Η σημερινή Σύνοδος Κορυφής, στο πλαίσιο της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP) είναι η επανεκκίνηση, με πιο εντατικούς ρυθμούς, της προσπάθειας να «αγκυροβολήσουν» οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στο ασφαλές λιμάνι της Ευρώπης, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης fm100 και σημείωσε πως «η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ήταν επιλογή του να πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη η Σύνοδος Κορυφής και έχει τη χαρά και την τιμή να παραβρεθούν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, τον οποίο προσκάλεσε προσωπικά προκειμένου να παραστεί.

«Για να σηματοδοτήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε, ειδικά στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και να επιχειρήσουμε να επανεκκινήσουμε, με πιο εντατικούς ρυθμούς, την προσπάθεια να αγκυροβολήσουν αυτές οι χώρες στο ασφαλές λιμάνι της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Θα είναι μία ευκαιρία να συζητήσουμε συνολικά τις προκλήσεις για την ευρύτερη περιοχή μας, να δούμε τους καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε, θα έχει την ευκαιρία να ενημερώσει και τους ομολόγους του για την τουρκική προκλητικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά παρατήρησε πως «σε καμία περίπτωση η Σύνοδος αυτή δεν έχει ως κύριο αντικείμενο την Τουρκία».

«Το ενδιαφέρον μας στρέφεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στον ηγετικό ρόλο στον οποίο μπορεί να παίξει η Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη, ως πύλη εισόδου για προϊόντα, για ενέργεια. Επανέρχεται η Ελλάδα, δυναμικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και, φυσικά, πρωταγωνιστές σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια θα είναι οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος».

Σε ό,τι αφορά τα έργα της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι κάτοικοι της πόλης «γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή έχει σκύψει με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα και ολοκληρώνει μία σειρά από σημαντικά έργα υποδομής στη Βόρεια Ελλάδα».

Σχετικά με την παράδοση του «ορφανού χιλιομέτρου» στην Ποτίδαια Χαλκιδικής, που έγινε πριν από λίγες ημέρες, σημείωσε ότι ήταν ένα μικρό έργο, μεν, πλην όμως επώδυνο για τους Θεσσαλονικείς που ταλαιπωρούνταν σε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο κάθε καλοκαίρι στη διαδρομή προς το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και αντιστρόφως. Από φέτος, όμως, γλυτώνουν αυτήν την ταλαιπωρία.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αντιμετώπισε μία σειρά από εκκρεμότητες του παρελθόντος, στα εργα υποδομής, με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα.

Για το μετρό είπε ότι είναι εφικτό να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2023 και επεσήμανε ότι στον σταθμό Βενιζέλου θα επανατοποθετηθούν οι αρχαιότητες με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα μνημεία να είναι επισκέψιμα.

Σχετικά με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και την ανάπλαση της περιοχής της Τούμπας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Έχουμε τώρα στα χέρια μας το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει, επιτέλους, ένα υπερσύγχρονο νέο γήπεδο, αλλά ταυτόχρονα να προχωρήσουμε και σε σημαντική ανάπλαση της περιοχής γύρω από το γήπεδο της νέας Τούμπας.

Από εδώ και στο εξής -και σε συνεννόηση με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ- έχουμε τη δυνατότητα πια να προχωρήσουμε γρήγορα τα έργα, να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτικές διεργασίες. Και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τώρα πια και η διοίκηση θα ανταποκριθεί και όπως έχει δεσμευτεί απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο που πραγματικά του αξίζει. Είμαι προσωπικά πολύ ικανοποιημένος για αυτήν την εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να αναβαθμίσουμε το ποδοσφαιρικό μας προϊόν να μπορούμε να έχουμε σύγχρονες υποδομές και ο ΠΑΟΚ είναι μία τόσο μεγάλη ομάδα, μία τόσο ιστορική ομάδα, που αξίζει να έχει το καλύτερο δυνατό γήπεδο και αυτή η δυνατότητα πια δίνεται μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα».

Για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει «ούτε βήμα πίσω». Ανέφερε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα εγκατασταθεί στα πανεπιστήμια και πως η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στο δίλημμα «βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα» συντάσσεται με το αυτονόητο και με την άποψη της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές φτάνουν στο τέλος της τετραετίας και σε ερώτηση εάν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο, θα είναι προεκλογική απάντησε πως θα είναι προεκλογική με την έννοια ότι θα είναι η τελευταία πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών.

Με αφορμή την Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός συνέγραψε άρθρο στο περιοδικό "Politico":

