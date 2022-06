Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Τουρκία όσο απομονώνεται, τόσο εξαγριώνεται

"Είναι ώρα για εθνική συσπείρωση", τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής των Βραβείων του ΕΒΕΑ.

Είναι χρέος μας να μην εξωραΐσουμε το διεθνές περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, τόνισε ο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην τελετή απονομής των Βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.επισημαίνοντας πως έχουμε πόλεμο για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ήπειρο, έχουμε μία πρωτοφανή ενεργειακή αναστάτωση και μία αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και επισιτιστικό κίνδυνο για άλλες χώρες, καθώς και έναν πληθωρισμό ο οποίος ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στην Τουρκία ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουμε έναν γείτονα που όσο απομονώνεται, τόσο εξαγριώνεται και «υπ' αυτούς τους όρους θα επαναλάβω την άποψή μου πως ισχυρό κράτος σήμερα είναι το σταθερό κράτος και αυτή τη σταθερότητα που συμβαδίζει με τη συνέχεια και τη συνέπεια είμαι αποφασισμένος να την εξασφαλίσω».

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση επιμένει στο μεταρρυθμιστικό της σχέδιο, καθώς και ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπογράμμισε, επίσης, πως η χώρα θα πρέπει να μείνει μακριά από την τοξική κομματική αντιπαράθεση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους αλλά τώρα είναι ώρα για διαφορετικές προτεραιτότητες, όπως είπε. «Κατ' αρχάς για εθνική συσπείρωση απέναντι σ' έναν απρόβλεπτο γείτονα, για συνετή οικονομική διαχείριση και για διαρκείς παρεμβάσεις για να εξασφαλίσουμε μία ομαλή και δημιουργική καθημερινότητα».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός «ο ρεαλισμός δεν εμποδίζει την αισιοδοξία όταν αυτή τεκμηριώνεται με αισιοδοξία και υπάρχει».

"Οι διακρίσεις πιστοποιούν τις εξαιρετικά αισιόδοξες προοπτικές της οικονομίας"

«Οι διακρίσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν την επινοητικότητα, το καινοτόμο πνεύμα αλλά και τον καθημερινό κόπο των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την πρόοδο μίας επιχείρησης», τόνισε ο πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του. «Επικυρώνουν, όμως, παράλληλα και τις αντοχές ολόκληρης της οικονομίας μας πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις εξαιρετικά αισιόδοξες προοπτικές της. Μία κατάκτηση στην οποία πιστεύω ότι μερίδιο έχουν όλοι: από την κυβέρνηση και τα επιμελητήρια μέχρι τη διοικητική πυραμίδα, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους, το προσωπικό κάθε εταιρίας», τόνισε.

Επεσήμανε ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με προσπάθεια κρατήθηκαν όρθιοι όλοι οι πυλώνες της παραγωγής. «Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα». Πρόσθεσε ότι από την άλλη ο κόσμος των επιχειρήσεων οφείλει να αξιοποιεί δημιουργικά τις ευκαιρίες και να ανεβάζει κι άλλο τον πήχυ για τον ίδιο, αλλά και για την εθνική ανάπτυξη.

«Σε τέτοιες περιπτώσεις ανθεκτικότητας και δημιουργικότητας είναι αφιερωμένη η σημερινή εκδήλωση», τόνισε. «Σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν περιόρισαν μοιρολατρικά τη δράση τους απλά προσαρμοζόμενες στις αντιξοότητες της περιόδου, αλλά μπόρεσαν να διακρίνουν σε αυτές νέες μεγάλες ευκαιρίες. Αξιοποίησαν τα όποια εργαλεία τους προσέφερε η κυβέρνηση κι έφτιαξαν έτσι τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας», τόνισε.

Στο σημείο αυτό υποστήριξε ότι «για πρώτη φορά, θα έλεγα, ύστερα από χρόνια οι επιδιώξεις της ιδιωτικής προκοπής και των συμφερόντων των εργαζόμενων ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις προτεραιότητες, τις επιλογές της Πολιτείας». Το αποτέλεσμα είναι παρά τις αντιξοότητες στο διεθνές περιβάλλον η ελληνική οικονομία να ορίζεται από αυτό το σπάνιο δίπτυχο της αντοχής, της ανθεκτικότητας, αλλά και της προοπτικής, επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη που ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αλλά και την αύξηση του ΑΕΠ κατά 7% το πρώτο τρίμηνο του 2022, που επίσης μας αιφνιδίασε ευχάριστα, στη διαρκή μείωση της ανεργίας και τη σημαντική άνθηση των εξαγωγών που ξεπέρασαν το ορόσημο των 40 δισεκ. ευρώ. Επιδόσεις, που βρίσκονται σταθερά πάνω από το μ.ο της ευρωζώνης αποτελούν εξέλιξη που συμπαρασύρει προς τα κάτω και το δημόσιο χρέος, όπως είπε. Η πρόβλεψη επίσης για το 2023 είναι για περαιτέρω μείωση της ανεργίας σε επίπεδα που μας ήταν άγνωστα εδώ και μια δεκαετία.

Τόνισε πως το 2023 θα είναι η χρονιά που θα επιστρέψουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα κι έκανε ξεχωριστή αναφορά στη δυναμική των επενδύσεων και τις προοπτικές για το μέλλον και την κάλυψη με μεγάλη ταχύτητα του επενδυτικού κενού που μας χώριζε από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόβλεψη για μεγάλη αύξηση των εξαγωγών και επεσήμανε πως όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις συνέβαλαν στην 11η συνεχή θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «οδηγώντας πια στην οριστική έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας το καλοκαίρι και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τον επόμενο χρόνο».

Μίλησε για απολύτως ρεαλιστικούς στόχους που είναι αποτέλεσμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν «στηρίζοντας από τη μια τα νοικοκυριά, αλλά απελευθερώνοντας από την άλλη την οικονομική δραστηριότητα, με όπλα μας τη φορολογική ελάφρυνση και τη συνετή διαχείριση».

Τόνισε ότι όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητα και δεν προέκυψαν τυχαία ειδικά μέσα σε ένα τοπίο αλλεπάλληλων κρίσεων και ταυτόχρονων εθνικών προκλήσεων. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη θεσμική καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων με συγχωνεύσεις ή συνεργασίες μικρών και μεσαίων εταιρειών.

