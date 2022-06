Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: οι αναθεωρητισμοί δεν οδηγούν πουθενά

Τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων με τις ιστορικά ατεκμηρίωτες θεωρίες των αξιωματούχων της γειτονικής χώρας.

Σε δήλωση του κατά την άφιξή του στην Θεσσαλονίκη για την στην Υπουργική Σύνοδο των ΥΠΕΞ της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Νίκος Δένδιας είπε πως στην διάρκεια της ελληνικής προεδρίας «η ατζέντα ήταν σαφής. Είναι η ατζέντα που έχουμε πάντα: Η ευρωπαϊκή προοπτική, οι ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η σταθερότητα, η οικονομική ανάπτυξη. Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενήσουμε τους αρχηγούς των κρατών και των κυβερνήσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις πάγιες ελληνικές θέσεις και, νομίζω, να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά συμβατό με την εξωτερική μας πολιτική όπως αυτή αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς».

Ερωτηθείς για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, με κορύφωση τις ευθείες απειλές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για ελληνικά νησιά, ο Υπουργός Εξωτερικών, απάντησε πως «η ελληνική πλευρά έχει δώσει ένα σαφές δείγμα γραφής. Εμείς δεν πρόκειται να συνεισφέρουμε με υβριστικές δηλώσεις, με παράτυπες, παράνομες, παράλογες διεκδικήσεις με ισχυρισμούς πέραν των ορίων του Διεθνούς Δικαίου σε μία διαρκή κλιμάκωση με τη γείτονα Τουρκία».

«Εμείς πάντοτε προσβλέπουμε στην επίλυση όλων των διαφορών μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με σαφή προτεραιότητα την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών», σημείωσε ο Υπ. Εξωτερικών.

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, «αυτό που έχει σημασία, νομίζω, για την Ευρώπη, για τον κόσμο, είναι να γίνει αντιληπτό ότι οι αναθεωρητισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα που προκύπτει από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε πάνω στην πραγματική βάση των προβλημάτων, δηλαδή τη δημιουργία ευμάρειας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα δεν πρόκειται με διαρκείς δηλώσεις να τροφοδοτήσει την κλιμάκωση αυτή της έντασης. Κινούμαστε σε μία άλλη αντίληψη και σε μία άλλη λογική».

