Πολιτισμός

Ελλάδα: 11 ναυάγια - μνημεία είναι επισκέψιμα για καταδύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια και που είναι τα 12 ναυάγια πλοίων, που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία, στα οποία μπορεί κάποιος να απομαύσει κάποιος μια καταδυτική "βόλτα".

Επισκέψιμα για καταδύσεις αναψυχής είναι πλέον 11, χαρακτηρισμένα ως μνημεία, ναυάγια, έπειτα από την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσής τους από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. Όπως ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με ανακοίνωσή του, στα ναυάγια επιτρέπεται η κατάδυση, αποκλειστικά και μόνο εξωτερικά και περιμετρικά αυτών και απαγορεύεται ρητώς η κατάδυση με διείσδυση στο εσωτερικό τους. Η διείσδυση στο εσωτερικό του ναυαγίου δύναται να επιτραπεί αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής απόφασης των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόκειται για τα εξής ναυάγια:

Υπερωκεάνιο Βρετανικός (HMHS Britannic), Κέα

Υπερωκεάνιο S/S Burdigala, Κέα

Τροχοφόρο ατμόπλοιο ΠΑΤΡΙΣ, Κέα

Φορτηγό ατμόπλοιο ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΤΑ, Μήλος

Φορτηγό ατμόπλοιο ΣΙΦΝΟΣ, Μήλος

Ατμόπλοιο MINNEWASKA, Μαράθι Κρήτης

Ναυάγιο ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Όρμος Κάψας Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Ναυάγιο στο Καλαμίτσι Χαλκιδικής

Τσιμεντόπλοιο, SS CRETELAND, Αγ. Γεώργιος Ευβοίας

Τσιμεντόπλοιο PIONEER I, Λιχαδες Ευβοίας

Ατμόπλοιο VOLOS ύφαλος Λευτέρης, μεταξύ Πηλίου και Σκιάθου

Σύμφωνα με τους όρους της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εθνικής 'Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, του περασμένου Μαρτίου, με την οποία καθορίζονται οι όροι διενέργειας καταδύσεων αναψυχής, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και, ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eea-shipwrecks@culture.gr τα προβλεπόμενα στοιχεία, τουλάχιστον μία ημέρα πριν την διενέργεια της κατάδυσης.

Σημειώνεται -συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ-, ότι στους καταδυόμενους απαγορεύεται οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα την επέμβαση, άρα και επαφή, τη φθορά ή την αλλοίωση των ναυαγίων, καθώς και η συλλογή, αποκομιδή ή και απλή μετακίνηση οιωνδήποτε κινητών πραγμάτων που ευρίσκονται σε αυτά ή στον πυθμένα ή το βυθό γύρω από αυτά. Απαγορεύεται επίσης η διενέργεια έρευνας με σκοπό την αποκάλυψη κινητών αντικειμένων τόσο στο χώρο του ναυαγίου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του και τα οποία πιθανώς συνδέονται με αυτό.

Ήδη ετοιμάζεται η απόδοση περισσότερων ναυαγίων, μόλις ολοκληρωθεί η τεκμηρίωσή τους από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: βρέφος πέθανε λίγες ώρες μετά την γέννησή του

“Ενώπιος Ενωπίω” - Σταμάτης Κραουνάκης: το μήνυμα της μητέρας του, η Πρωτοψάλτη και ο Μητροπάνος (βίντεο)

Ηράκλειο: Γάτα δάγκωσε παιδί στο λαιμό και το έστειλε στο νοσοκομείο