Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβάρδισαν το χημικό εργοστάσιο Αζότ

Ισχυρή πυρκαγιά στο χημικό εργοστάσιο Αζότ μετά τον βομβαρδισμό του από Ρώσους. Στις εγκαταστάσεις του είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες πολίτες.

Ρωσικός βομβαρδισμός στο χημικό εργοστάσιο Αζότ στην πόλη Σεβεροντονέτσκ, πάνω στη γραμμή του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσε ισχυρή πυρκαγιά μετά τη διαρροή τόνων πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχι Γκαϊντάι.

Μιλώντας στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Γκαϊντάι δεν είπε αν κατασβέστηκε η φωτιά στο εργοστάσιο, όπου εκατοντάδες πολίτες έχουν βρει καταφύγιο.

Δήλωσε ότι οι μάχες είναι αδιάκοπες στο Σεβεροντονέτσκ, μια μικρή πόλη στην επαρχία Λουχάνσκ, που έχει γίνει το επίκεντρο της ρωσικής προώθησης στην ανατολική Ουκρανία.

