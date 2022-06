Κοινωνία

Καλλιθέα: Συνελήφθη η σύντροφος του άντρα που μαχαιρώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Συνελήφθη η σύντροφος του 62χρονου που βρέθηκε μαχαιρωμένος στην Καλλιθέα και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στη ΜΕΘ του Λαϊκού Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, η γυναίκα έπεσε σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, ενώ στο σπίτι βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο παρά το ότι είχε καθαριστεί, είχε αμυδρά ίχνη αίματος.

Φαίνεται πως το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού, ενώ η γυναίκα κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς είχε τραυματίσει πρώην σύντροφό της μετά από διαπληκτισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπομπ Μενέντεζ: Πρέπει να αποφύγουμε μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας

Γκύζη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα - Αναζητείται ο σύζυγός της

Ιταλία: Έκλεισε τα 100 κι ανανέωσε την άδεια οδήγησης