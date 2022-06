Κοινωνία

Καλλιθέα: θρίλερ με μαχαιρωμένο άνδρα σε σπίτι

Οι Αρχές προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Βαριά τραυματισμένος από μαχαίρι μεταφέρθηκε στο "Λαικό" Νοσοκομείο ένας 62χρονος άνδρας, από την περιοχή της Καλλιθέας.

Η διακομιδή του έγινε γύρω στις 06:00 του Σαββάτου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξέταζαν νωρίτερα σήμερα ως μάρτυρα τη σύντροφό του, η οποία ισχυρίζεται ότι ο άνδρας μπήκε τραυματισμένος και ενώ αιμορραγούσε στο σπίτι.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

