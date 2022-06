Κοινωνία

Μαχαίρωμα άνδρα στην Καλλιθέα: Συνελήφθη η σύντροφός του - Τι βρέθηκε στο σπίτι τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η 51χρονη. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.



Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 12-6-2022 στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, 51χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες, βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε χώρο εισόδου πολυκατοικίας στην Καλλιθέα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Από διαμέρισμα της ιδίας πολυκατοικίας στο οποίο συνοικούσε με το θύμα, προσήχθη η 51χρονη στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, η οποία μετά από προανακριτική έρευνα, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 62χρονου θύματος.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ξίφος,

ψαλίδι,

3 μαχαίρια, μεταξύ των οποίων και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης,

σημειωματάριο,

είδη ρουχισμού και

4 κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλκιδική: Θρήνος για τον 18χρονο που σκοτώθηκε

Ελληνοτουρκικά - Τουρκικός τύπος: Έχουμε την κυριαρχία σε Ρόδο, Σάμο, Χίο και άλλα 6 νησιά

Κακοκαιρία “Genesis”: 27000 κεραυνοί – Πού έπεσε η περισσότερη βροχή