Μεξικό: Έκαψαν ζωντανό 31χρονο που κατηγορήθηκε πως σκόπευε να απαγάγει ανήλικα

Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν από την οργή του κόσμου.

Έξαλλο πλήθος λιντσάρισε μέχρι θανάτου άνδρα που κατηγόρησε ότι ήθελε να απαγάγει ανήλικα στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικό Μεξικό), ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές.

«Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη, αυτή είναι βαρβαρότητα. Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για το τι συνέβη προκειμένου να αποδοθούν (ποινικές) ευθύνες», τονίζεται σε ανακοίνωση του δήμου Ουατσινάνγκο.

Ο Ντανιέλ Πικάσο, 31 ετών, ξυλοκοπήθηκε και κάηκε ζωντανός την Παρασκευή από πλήθος περίπου 200 ανθρώπων στην κοινότητα Παπατλασόλκο, περίπου 180 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σώσουν, όμως κάτοικοι τους εμπόδισαν.

Όταν οι άνδρες των δυνάμεων επιβολής της τάξης προσπάθησαν να τον βάλουν μέσα σε περιπολικό, οι κάτοικοι τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο, τον οδήγησαν διά της βίας σε γήπεδο, όπου τον ξυλοκόπησαν, τον περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και τον έκαψαν ζωντανό.

Το πτώμα ανακτήθηκε αφού οι κάτοικοι έφυγαν από το γήπεδο.

Η κινητοποίηση των κατοίκων και οι κατηγορίες σε βάρος του Πικάσο οφείλονταν σε υπηρεσία τηλεφωνικών μηνυμάτων, που ενημέρωσε ότι βρισκόταν στην κοινότητα φερόμενος ως κακοποιός με σκοπό να προχωρήσει σε απαγωγή ανηλίκων, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του δήμου της Ουατσινάνγκο.

Το θύμα εργαζόταν από τον Μάρτιο του 2022 ως σύμβουλος της Βουλής, τόνισε ο θεσμός μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλλοντας τη φρικιαστική δολοφονία του.

Τα εγκλήματα αυτής της φύσης δεν είναι σπάνια στο Μεξικό. Συνήθως διαπράττονται σε απομονωμένες περιοχές, όπου χρειάζεται χρόνος για να φθάσουν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Ένα από τα πιο δραματικά διαπράχθηκε το 2019, επίσης στην Πουέμπλα, όπου επτά άνδρες ξυλοκοπήθηκαν και κάηκαν ζωντανοί.