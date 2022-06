Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Η θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη

Μικρή υποχώρηση για τα "αστέρια" του ελληνικού τένις στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχασε ακόμη μία θέση και πλέον είναι 6ος, στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η ATP με 6.100 βαθμούς. Στην κορυφή, επανήλθε ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, «εκθρονίζοντας» τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στην 3η θέση, καθώς το προσπέρασε και ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.950 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.075

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 6.770

4. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 6.525

5. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5.050

6. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 4.945

7. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 4.893

8. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.125

9. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.895

10. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 3.570

Απλησίαστη η Σβιάτεκ, 6η η Σάκκαρη

Η Ιγκα Σβιάτεκ θα παραμείνει για... όσο θέλει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA, καθώς η διαφορά που έχει από τις διώκτριες της, η εντυπωσιακή Πολωνή, είναι χαώδης. Παράλληλα, η Μαρία Σάκκαρη, έχασε ακόμη μία θέση και πλέον βρίσκεται στην 6η με 4.075 βαθμούς, ενώ η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.631 βαθμοί

2. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.511

3. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.245

4. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.150

5. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 4.145

6. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.075

7. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 3.678

8. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 3.255

9. Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 3.255

10. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 3.060

