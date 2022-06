Nations League: Τελευταία ευκαιρία για Γαλλία

Αθλητικά

Οι «πετεινοί» του Ντιντιέ Ντεσάμπ, με συγκομιδή μόλις δύο βαθμούς σε τρεις αγώνες, υποδέχονται απόψε την Κροατία, σε ένα ματς χωρίς... αύριο.

Η κάτοχος του Nations League, Γαλλία, δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες, εφ΄ όσον θέλει αφ' ενός να παραμείνει «ζωντανή» στην υπεράσπιση του τίτλου της και αφ' ετέρου να μην κινδυνεύσει με υποβιβασμό από την League Α της διοργάνωσης.

Οι «πετεινοί» του Ντιντιέ Ντεσάμπ, με συγκομιδή μόλις δύο βαθμούς σε τρεις αγώνες, υποδέχονται απόψε (21:45) την Κροατία (σ.σ. έχει τέσσερις βαθμούς) σε μία αναμέτρηση «χωρίς αύριο», καθώς είναι... υποχρεωμένοι να νικήσουν, προκειμένου να διατηρήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο «Final Four». Την ίδια ώρα, η επικεφαλής του ομίλου με έξι βαθμούς, Δανία, θα φιλοξενήσει την Αυστρία που έχει δύο βαθμούς λιγότερους.

Τόσο η Γαλλία, όσο και η Κροατία, δεν βρίσκονται σε «καλό φεγγάρι» και οι παίκτες θα πρέπει να υπερβάλλουν εαυτούς για να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες, αφού είναι δεδομένη η κόπωση, καθώς διανύουν το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζουν οι τραυματισμοί, η ανάγκη να παίξουν οι νεαρότεροι παίκτες, αλλά και η έλλειψη ουσιαστικού κινήτρου.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, ελπίζει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έπαιξε ως αλλαγή στην ισοπαλία (1-1) με την Αυστρία και μάλιστα διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Και ενδεχομένως, τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος είναι προφανώς κουρασμένος και ίσως δώσει την θέση του, στον Κρίστοφερ Ενκουνκού.

