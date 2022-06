Πολιτική

Υπουργείο Μετανάστευσης: Η απάντηση στον ΟΗΕ για τα “push backs” στο Αιγαίο

Δεν έχουν ουδέποτε διαπιστωθεί έκνομες ενέργειες της χώρας κατά τη φύλαξη των συνόρων της, τονίζουν πηγές του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.



«Δεν έχουν ουδέποτε διαπιστωθεί έκνομες ενέργειες της Ελλάδας» απαντά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε έκθεση του ειδικού εισηγητή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών των Ηνωμένων Εθνών, Φελίπε Γκονζάλες Μοράλες με τίτλο: «Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα διεθνή σύνορα», στην οποία κάνει λόγο για «παράνομες επαναπροωθήσεις στα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα».

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απαντούν ότι η συγκεκριμένη έκθεση «δεν στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα, αλλά αναπαράγει παλαιότερα ευρήματα έκθεσης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης, καθώς και υποδείξεις λοιπών ΜΚΟ, που ήδη εξετάζονται ενδελεχώς ως προς την εγκυρότητά τους από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «σε έλεγχο αντίστοιχων καταγγελιών, μέχρι στιγμής, δεν έχουν ουδέποτε διαπιστωθεί έκνομες ενέργειες της χώρας κατά τη φύλαξη των συνόρων της».

Επίσης, σημειώνουν ότι «η χώρα μας έχει πλήρη επίγνωση του ανθρωπιστικού της καθήκοντος. Παρέχει, σήμερα ασφαλές καταφύγιο σε δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο, στους εκτοπισμένους από την Ουκρανία, αλλά και εθελοντικά σε Αφγανούς ευάλωτους. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και η Ελληνική Αστυνομία διασώζουν καθημερινά ανθρώπους, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα». Όπως καταλήγουν, η Ελλάδα «θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορά της με αποτελεσματικότητα και με απόλυτη προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο».

Στην έκθεσή του ο Ειδικός Εισηγητής, την οποία θα παρουσιάσει στις 23 Ιουνίου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αναφέρει για την Ελλάδα ότι «οι παράνομες επαναπροωθήσεις στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα έχουν γίνει μια de facto γενική πολιτική» και ότι αυτή την πολιτική τη διαπιστώνει «σε πολλά κράτη» σε όλο τον κόσμο. Επίσης, εκφράζει ανησυχία για «αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που αποτρέπονται από το να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος, ως μέρος της δηλωμένης στρατηγικής των αρχών».

