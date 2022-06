Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα”- Παπαδόπουλος: η επανεξέταση στο αίμα της Τζωρτζίνας και τα πορίσματα

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος.

Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

"Το πρόβλημα σε κάθε δικαστική διαδικασία, είναι ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Υποθέσεις που τις θεωρούσαμε χαμένες έχουν νικηήσει στο δικαστήριο. Άνθρωποι είναι αυτοί που κρίνουν."

Για την επανεξέταση του αίματος της Τζωρτζίνας, αναφέρει πως "δεν πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση, αλλά ζητούν έναν επανέλεγχο."

Και τόνισε πως "Να ελέγξουμε όλες τις φαρμακευτικές χωρητικότητες που βρέθηκαν στο αίμα του παιδιού μεταξύ των οποίων και της κεταμίνης."

Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας αν και το πόρισμα για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, θα οδηγήσει σε νέα κατηγορητήρια.