“Το Πρωινό” - Βαμβακίδης για Φιλιππίδη: δικαιοσύνη στην αίθουσα και στις ψυχές

Η αναβολή και όλα όσα είπε ο πρώην συνεργάτης του ηθοποιού, Τάκης Βαμβακίδης, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, αναβάλεται για σήμερα, καθώς υπάρχει αδιαθεσία σε ένα μέλος του δικαστηρίου και έτσι θα διεξαχθεί στην επόμενη δικάσιμο.

Για την υπόθεση, με τον ηθοποιό, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο Τάκης Βαμβακίδης, ο οποίος ανέφερε: "Είμαι κάθετος και όσοι προσπαθούν λόγω συναισθηματικής φόρτισης να υποστηρίξουν και κάπως να ξεπλύνουν δεν κάνουν καλά για τον ίδιο τους τον εαυτό και για τα παιδιά τους και για τη δική τους την ίδια τη ζωή."

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα θύματα της κακοποίησης και είπε πως "ο πόνος ο μεγάλος είναι γι αυτό που συνέβη στα παιδιά, στα κορίτσια κυρίως. Προσπαθώ να κάνω εικόνα αυτό που συνέβη με τη συναδέλφισσα στο αυτοκίνητο... δικαιοσύνη στην αίθουσα και δικαιοσύνη στις ψυχές των ανθρώπων.

Ενώ τέλος, όσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη μελλοντικά, τόνισε πως "δεν πρόκειται να συμβεί αυτό".

