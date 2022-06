Life

“The 2Night Show”: Διαμαντόπουλος και Κοκκίνου την Τρίτη (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί δύο ξεχωριστούς καλεσμένους, που ανοίγουν την καρδιά τους και μιλούν για όλους και για όλα.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Έλλη Κοκκίνου. H λαμπερή τραγουδίστρια εξηγεί από πού προέρχεται το όνομά της και με ποιο τρόπο κατάφερε ο πατέρας της να πείσει τον ιερέα να τη βαφτίσει.

Έχει πέσει ποτέ «στα πατώματα» για κάποιον άντρα;

Πώς είναι η σχέση της με τον γιο της, Αλέξανδρο, που βρίσκεται στην εφηβεία;

Μεταξύ άλλων, μιλάει για την «αγαπησιάρικη» σχέση που έχει με τον Σάκη Ρουβά, για τις εμφανίσεις της στην Κύπρο, για τις καλοκαιρινές της συναυλίες στο πλευρό του Γιάννη Πλούταρχου, ενώ εκφράζει τον απεριόριστο θαυμασμό της στον Γιάννη Πάριο.

Τέλος, με παιχνιδιάρικη διάθεση, συναντάει και τον μικρό Σπύρο Ντούγια, ο οποίος την αφήνει «άφωνη» με τις απορίες του!

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Νίκο Διαμαντόπουλο, τον μάγο που συγκίνησε κριτές και κοινό με την παρουσία του στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο». Ο Νίκος, ένας δυναμικός άνθρωπος, μοιράζεται τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής του.

Όταν ήταν εκπαιδευτής αλεξιπτωτιστής στον στρατό, ανακάλυψε πως έπασχε από το σπάνιο αυτοάνοσο σύνδρομο Adem, έπεσε σε κώμα, έχασε την όρασή του και έπαθε απώλεια συνείδησης. Πώς κατάφερε με τη δύναμη της ψυχής του να διαψεύσει τις προβλέψεις των γιατρών και να σταθεί στα πόδια του; Γιατί η συμμετοχή του στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» στάθηκε αφορμή για να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους με σοβαρά θέματα υγείας;

Επίσης, μιλάει για την υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει, και για τη γυναίκα του που στάθηκε στα δύσκολα δίπλα του. Τέλος, εντυπωσιάζει για άλλη μια φορά με τα μαγικά του κόλπα, ενώ ο Γρηγόρης τον «ανταγωνίζεται», βγάζοντας λαγούς από το καπέλο του!

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

