Eurogroup: Η Ελλάδα σε βιώσιμη πορεία - Τελειώνει η ενισχυμένη εποπτεία

Τι δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος ενόψει του σημερινού Eurogroup στο Λουξεμβούργο.



«Η Ελλάδα ολοκληρώνει το ταξίδι της προς την κανονικότητα», όσον αφορά στην οικονομική επιτήρηση, δήλωσε ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες, ενόψει του Eurogroup της 16ης Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο.

«Η Ελλάδα έχει διανύσει ένα απίστευτα μακρύ δρόμο τα τελευταία 12 χρόνια και τώρα βρίσκεται σε μια βιώσιμη πορεία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών και αποφασιστικότητας πολλών ετών και αξίζει να αναγνωριστεί», τόνισε ο ευρωπαίος αξιωματούχος και πρόσθεσε: «Το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας θα είναι άλλο ένα ορόσημο για την Ελλάδα για να ολοκληρώσει την πορεία της στην ευρωπαϊκή κανονικότητα».

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, η Επιτροπή αναμένεται να πει ότι δεν υπάρχει λόγος να παραταθεί το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα και να ανακοινώσει τη λήξη της διαδικασίας τον Αύγουστο.

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή, αν και το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας δε σημαίνει ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί πλήρως», σημείωσε ο αξιωματούχος, λέγοντας ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευθεί ότι θα συνεχίσουν να ακολουθούν μια σταθερή και συνετή δημοσιονομική πολιτική, θα συνεχίσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, ενώ, επίσης, δεσμεύονται να εφαρμόσουν τις εναπομείνασες εκκρεμότητες στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο ίδιος αξιωματούχος εξήγησε ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις της Ελλάδας θα επιτηρούνται στο πλαίσιο της τακτικής μετα-προγραμματικής παρακολούθησης και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Πρόσθεσε, επίσης, ότι υπάρχει και μια ολόκληρη μηχανή εποπτείας γύρω από την υλοποίηση των σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία ισχύει και για την Ελλάδα.

Η 14η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας είναι μεταξύ των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup και, όπως επισήμανε ο ευρωπαίος αξιωματούχος, η έκθεση είναι θετική, παρά τις δύσκολες συνθήκες, λόγω της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία και των επιπτώσεων στις τιμές της ενέργειας. Όπως τονίζει η Επιτροπή, η έκθεση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για να ανάψει το Eurogroup το πράσινο φως για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα - ποσό που αφορά την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.

Όσον αφορά στην τελική δόση από τα μέτρα για το χρέος, ο ευρωπαίος αξιωματούχος είπε ότι θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της πρώτης μετα-προγραμματικής έκθεσης το Νοέμβριο. «Αναμένω το Eurogroup να είναι πολύ υποστηρικτικό για τις εκταμιεύσεις των δόσεων που αφορούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και για την κανονική εποπτεία της Ελλάδας", πρόσθεσε και σημείωσε ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε δήλωση του Eurogroup.

Τέλος, το Eurogroup θα συζητήσει για την τραπεζική ένωση και για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου. Θα συζητηθούν, επίσης, οι εκθέσεις για τη μεταπρογραμματική εποπτεία για την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, καθώς και η έκθεση σύγκλισης για την εισαγωγή του ευρώ από την Κροατία. Η ΕΚΤ θα ενημερώσει τους υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης για τις τελευταίες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

