Αθλητικά

Champions League - Ολυμπιακός: Oι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό γύρο

Το υπό-γκρουπ στο οποίο «μπήκε» ο Ολυμπιακός λίγες ώρες πριν από την κλήρωση της Τετάρτης του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League, ανακοίνωσε η UEFA το βράδυ της Τρίτης (14/6).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπουν στην κληρωτίδα στις 13:00 της Τετάρτης (15/6) και θα μάθουν τον αντίπαλό τους ή το ζευγάρι απ’ το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο.

Συγκεκριμένα οι περσινοί πρωταθλητές Ελλάδας, θα αντιμετωπίσουν έναν νικητών στα ζευγάρια Μάριμπορ-Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ, Ντουντελάνζ-Τίρανα, Σάμροκ Ρόβερς-Χιμπέρνιαν ή τη Μακάμπι Χάιφα.

Εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, θα είναι και σε αυτήν την κλήρωση (18 Ιουλίου) στους ισχυρούς.

Τα πρώτα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 19-20 Ιουλίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 26-27 Ιουλίου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Μάριμπορ (Σλοβενία) - Σαχτιόρ Σόλιγκορσκ (Λευκορωσία)

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) – Τίρανα (Αλβανία)

Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) – Χιμπέρνιανς (Μάλτα)