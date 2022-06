Κοινωνία

Φονική πλημμύρα - Μάνδρα: Η ώρα της απόφασης για τους 21 κατηγορούμενους

Η ώρα της δικαστικής κρίσης για την ολέθρια πλημμύρα στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, που άφησε πίσω της 25 νεκρούς, φθάνει σήμερα.



Πέντε και πλέον χρόνια από τη φονική πορεία των υδάτων που κατέκλυσαν την πόλη τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 2017 μετά από ισχυρή βροχόπτωση, το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του για το αν και ποιοι εκ των κατηγορουμένων φέρουν ποινική ευθύνη για όσα εκτυλίχθηκαν την επίμαχη ημέρα. Οι δικαστές αξιολογώντας πράξεις και παραλείψεις κάθε αρμόδιου στελέχους που μπορεί να επέδρασαν στο τραγικό αποτέλεσμα, θα ανακοινώσουν την απόφασή τους για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, οι τότε δήμαρχοι Μάνδρας, Ελευσίνας και Μεγαρέων αλλά και οι κατά τον επίμαχο χρόνο αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Μάνδρας, υπάλληλοι του δασαρχείου Αιγάλεω και των Πολεοδομιών Αιγάλεω και Ελευσίνας, καθώς και στελέχη φορέων του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που, ανά περίπτωση, αφορούν τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια, ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, σωματικών βλαβών, παράβασης καθήκοντος και παραβίασης κανόνων οικοδόμησης, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία είναι αυτοί που από τη θέση του ο καθένας είχαν ευθύνη για την καλή λειτουργία των υποδομών της πόλης.

Αν οι δικαστές υιοθετήσουν την εισαγγελική πρόταση τότε θα κηρύξουν ενόχους τους 20 από τους 21 κατηγορούμενους για τα αδικήματα που τούς αποδίδονται πλην αυτού της παράβασης καθήκοντος για το οποίο η Εισαγγελέας Έδρας ζήτησε αθώωση για την πλειονότητα των υπόλογων.

Στην πρότασή της, τον περασμένο Μάρτιο, η Εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πετρούλα Μακρή, είχε αναφερθεί σε "χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος" και είχε εξηγήσει, επικαλούμενη τη νομοθεσία που διέπει κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία, πως η σφοδρή νεροποντή που έπληξε τον επίμαχο χρόνο την Δυτική Αττική, θα μπορούσε να μην είχε καταλήξει στην τραγωδία με τους 25 νεκρούς και τις τεράστιες υλικές καταστροφές, αν είχαν ληφθεί μέτρα.

Απαριθμώντας τις ευθύνες ενός εκάστου κατηγορούμενου, η κυρία Μακρή είχε ξεκινήσει με την τότε περιφερειάρχη Αττικής, πρώτη στον κατάλογο των 21 υπευθύνων που δικάζονται για την υπόθεση, λέγοντας πως η κυρία Δούρου για περισσότερους από δέκα λόγους που αφορούν παραλείψεις της σε σειρά καθηκόντων, πρέπει να κηρυχθεί ένοχη. Κατά την Εισαγγελέα, η κατηγορουμένη παρέλειψε να δρομολογήσει, υλοποιήσει και ολοκληρώσει, σειρά έργων και επεμβάσεων αλλά και να ασκήσει εποπτεία σε "υψίστης σημασίας" αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμό ρεμάτων, αλλά και καίριων επεμβάσεων οδοποιϊας στην παλαιά Εθνική οδό στις οποίες θα περιλαμβάνονταν και υδραυλικά έργα.

Σειρά παραλείψεων είχε καταλογίσει η κυρία Μακρή και στην τότε δήμαρχο Μάνδρας στην οποία "χρέωσε" αδράνεια σε κρίσιμες επεμβάσεις, κυρίως για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων, τονίζοντας πως μεταξύ των αυθαιρέτων κατασκευών ήταν και κάποιες του ίδιου του δήμου που είχαν ανεγερθεί σε κρίσιμα σημεία εντός ή στις όχθες ρεμάτων.

Αντίστοιχα, είχε ζητήσει ενοχή δύο αντιπεριφερειαρχών, των δημάρχων Ελευσίνας και Μεγαρέων και στελεχών Δασαρχείων και Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ είχε αναφερθεί εκτενώς στις ευθύνες των αρμοδίων για τον παντελή έλεγχο των ρεμάτων και της κατάστασης τους από τις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την αστυνόμευση και επιτήρησή τους. Είχε ζητήσει μάλιστα την ενοχή για παράβαση καθήκοντος μόνο για δύο κατηγορούμενους με αυτά τα καθήκοντα, σε αντίθεση με όλους τους άλλους κατηγορούμενους για τους οποίους ζήτησε αθώωση, ελλείψει προσπορισμού οφέλους για το αδίκημα αυτό.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, η μοναδική κατηγορούμενη που θα πρέπει να αθωωθεί είναι μία υπάλληλος της επιτροπής αστυνόμευσης ρεμάτων, καθώς έλειπε για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε νόμιμες άδειες.

