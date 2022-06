Κοινωνία

Ελευσίνα: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα

Πανικός και ζημιές μετά από έκρηξη σε ψητοπωλείο στην Ελευσίνα. Στο "μικροσκόπιο" υλικό από κάμερα ασφαλείας. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε ψητοπωλείο στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση.

Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ψητοπωλεία στην περιοχή της Ελευσίνας, που ανήκει σε επιχειρηματία που διαθέτει μεγάλη μονάδα κρεάτων και τα ξημερώματα το κατάστημά του έγινε στόχος αγνώστων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τον δράστη τη στιγμή που έφτασε με μηχανή στην είσοδο του καταστήματος.

Ο άνδρας αφού τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό αμέσως μετά εξαφανίστηκε. Δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, που κατέστρεψε το κατάστημα.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

