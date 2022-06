Κοινωνία

Φονικό στην Μακρινίτσα: Στο “σκαμνί” ο 32χρονος που σκότωσε τα δύο αδέλφια

Αναβιώνει το διπλό φονικό στην Μακρινίτσα. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των αστυνομικών που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας.

Λίγο πριν τις 9 το πρωί συνοδευμένος από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασε εδώ στο μικτό ορκωτό δικαστήριο Καρδίτσας ο 32χρονος δράστης που δολοφόνησε τον περασμένο Απρίλιο την εν διαστάσει σύζυγο του και τον αδερφό της, αλλά και χτύπησε την πεθερά του, στη Μακρινίτσα.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η δικη, μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει οι δύο αστυνομικοί που ήταν σε υπηρεσία την ήμερα του φονικού και ένας που ήταν εκτός υπηρεσίας. Μάλιστα στην καταθεση ενός αστυνομικού που περιέγραψε με λεπτομέρειες τι αντίκρισαν τα μάτια του όταν έφτασε στο σπίτι που εκτιλυχθηκε η οικογενειακή τραγωδία, συγγενείς των θυμάτων ξέσπασαν σε κλάματα και υπήρξε ολιγόλεπτη διακοπή.

Η δίκη αυτή την ώρα συνεχίζεται και ο 32χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο και κατά συρροή, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία – σωματική βλάβη κατά συρροή. Και μέχρι στιγμής ειναι προφυλακισμένος στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

