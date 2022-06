Οικονομία

Καύσιμα – Ζάγκα: Έρχονται νέες αυξήσεις στις τιμές (βίντεο)

Πώς διαμορφώνεται η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική. Η πρόταση για αλλαγή της τιμής μια φορά την εβδομάδα.



«Τα τιμολόγια που έρχονται είναι όλα με αύξηση. Γι’ αυτό ο μέσος όρος στην αμόλυβδη στην Αττική είναι 2,43 ευρώ το λίτρο», τόνισε η πρόεδρος Βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Όσοι έχουμε παλιά παραλαβή είμαστε στο 2,40 ευρώ, αλλά οι καινούργιες παραλαβές συνέχεια ανεβαίνουν. Γι’ αυτό βλέπεται πολλά μαγαζιά με 2,50 ευρώ και 2,55 ευρώ και μιλάμε για την Αττική», σημείωσε.

Η κ. Ζάγκα, ωστόσο, διατύπωσε και μια πρόταση προς την κυβέρνηση. «Προτείνω επειδή έρχονται συνέχεια αυξήσεις στα τιμολόγια, η κυβέρνηση να κάνει κάτι που είχαν κάνει πριν περίπου 10 χρόνια, μια φορά την εβδομάδα να γίνεται η αλλαγή της τιμής, όπου θα φαίνεται το σύνολο της αύξησης, για να πάψει ο καυγάς», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εφιστά την προσοχή προς τους καταναλωτές λέγοντας ότι «πολλοί πάνε σε φτηνά μαγαζιά και την πατάνε. Αυτήν την εποχή δεν υπάρχουν πραγματικά φθηνές τιμές κάτω από την τιμή διυλιστηρίου».

