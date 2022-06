Life

ΑΝΤ1: Ρεκόρ χρονιάς και πρωτιά για το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Οι τηλεθεατές επέλεξαν την Πέμπτη για την ενημέρωσή τους το ANT1 NEWS με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ρεκόρ χρονιάς και πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε χθες, Πέμπτη 16 Ιουνίου, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το οποίο με το κύρος και την αντικειμενικότητά του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

Χθες, το ΑΝΤ1 NEWS σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή του για το 2022 στο δυναμικό κοινό 18-54, με 16,1%, ενώ ταυτόχρονα τερμάτισε πρώτο από όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Στους άνδρες, η τηλεθέαση έφτασε μέχρι 23,8%, ενώ στις γυναίκες μέχρι 20%.

Καθημερινά στις 18:45, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 βάζει τη σφραγίδα του στην ενημέρωση των πολιτών, φέρνοντας στο προσκήνιο τα γεγονότα, αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές και αποκαλύπτοντας την ουσία πίσω από τις ειδήσεις.

