Ανακύκλωση συσκευών: επιδότηση έως 50%, χωρίς δικαιολογητικά

Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το Σάββατο για την ανακύκλωση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκεψών κλιματισμού και ψύξης. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις.

Χωρίς δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών που θα παρέχει επιδοτήσεις 30 έως 50 % για αγορά καινούργιων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, ενώ σήμερα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση με τον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.

Το πρόγραμμα όπως έχει αναγγείλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, επιδοτεί την αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, δηλαδή των συσκευών που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος. Το πληροφοριακό σύστημα που το υποστηρίζει σχεδιάστηκε προκειμένου όλα τα απαιτούμενα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα.

Το μόνο που θα χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος είναι οι κωδικοί του taxisnet, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το κινητό του τηλέφωνο. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο καταναλωτής θα λαμβάνει ηλεκτρονικά, στο κινητό τηλέφωνο, έναν κωδικό που αντιστοιχεί στην επιδότηση που δικαιούται και θα αγοράζει τη συσκευή στη μειωμένη τιμή από το κατάστημα που επιθυμεί (εφόσον συμμετέχει στο πρόγραμμα). Θα είναι υποχρεωμένος επίσης να παραδώσει την παλιά συσκευή για ανακύκλωση.

Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές (μέχρι 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο ή έναν καταψύκτη) για την κύρια ή την δευτερεύουσα κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη. Τα κριτήρια υπαγωγής περιλαμβάνουν το εισόδημα και το πλήθος των μελών της οικογένειας με πρόσθετη μοριοδότηση για μονογονεϊκές και οικογένειες με ΑΜΕΑ.

Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της ανακύκλωσης, με ευθύνη του εμπόρου, της παλιάς συσκευής η οποία θα σημαίνεται με ειδικό κωδικό QR code όπως και η διασφάλιση τοποθέτησης καινούργιας συσκευής υψηλής ενεργειακής κλάσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 200.000 νοικοκυριά και θα ανακυκλωθούν περισσότερες από 380.000 συσκευές.

Η μέση εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε νοικοκυριό εκτιμάται στις 1.000 KWh τον χρόνο. Αυτό σημαίνει πως ένα νοικοκυριό με μεσαία κατανάλωση, έως και 5.000 KWh τον χρόνο, αναμένεται να πετύχει έως και 25% εξοικονόμηση ενέργειας.

