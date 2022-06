Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ακέφαλο πτώμα εντοπίστηκε στο Καλοχώρι

Από την σορό, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί και λιμενικοί, λείπουν και τα κάτω άκρα.

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στις Αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από ενημέρωση για ανεύρεση πτώματος στην περιοχή του Καλοχωρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ένας ψαράς εντόπισε τις πρωινές ώρες σήμερα, πτώμα στη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου, προς τη Χαλάστρα.

Το πτώμα, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη, δεν έχει κεφάλι και πόδια.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την συλλογή στοιχείων.

Η σορός παρελήφθη και μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.



