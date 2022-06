Κοινωνία

Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Εργασίες εκτελούνται στον Κηφισό από απόψε το βράδυ. Οι ώρες που θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ξεκίνησαν απόψε οι εργασίες οδοποιίας στον Κηφισό με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τις 8 το βράδυ, σε μήκος 4 χλμ., στο ρεύμα του Κηφισού με κατεύθυνση από τον κόμβο της Αττικής Οδού προς Πειραιά.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά τις νυχτερινές ώρες χωρίς να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας. Εντάσσονται στο έργο «Συντήρηση οδοστρώματος, Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης, των οδικώς αξόνων της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λ. Κηφισού και των προσβάσεων τους, στα όρια αρμοδιότητας της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Καθημερινά με πράξεις αποδεικνύουμε πως η ασφάλεια των πολιτών είναι για εμάς αξία αδιαπραγμάτευτη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και τη λιγότερη δυνατή όχληση των πολιτών».

