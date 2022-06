Κοινωνία

Πανελλαδικές 2022: Μόνο 5 γραπτά στα 500 πήραν άριστα στα Λατινικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λόγω της ΕΒΕ που ισχύει φέτος, εκτιμάται ότι οι βαθμολογίες θα είναι προς τα κάτω.

Από δείγμα περίπου 500 γραπτών, το 78% των υποψηφίων των Οικονομικών Σχολών έγραψε κάτω από τη βάση, το ίδιο και το 40% των εξεταζόμενων στα Μαθηματικά, αλλά και τα περισσότερα γραπτά σε Αρχαία και Βιολογία.

Τα πρώτα στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις παρουσιάζει σήμερα το «ΘΕΜΑ». Σύμφωνα με πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, ο αριθμός των αριστούχων εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, ενώ περισσότεροι είναι οι υποψήφιοι που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Το γεγονός αυτό, που βασίζεται σε ένα ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα, αφορά και τα 4 Επιστημονικά Πεδία, τουλάχιστον στις περιζήτητες σχολές, με υποχώρηση των βάσεων στο 1ο (Θεωρητικές Σχολές) και στο 4ο Πεδίο (Οικονομικά). Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές Επιστήμες) διαγράφεται πτωτική τάση, ενώ μεγαλύτερη είναι στο 3ο (Σπουδές Υγείας).





Οι βαθμολογίες

Πτώση στις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων δείχνουν τα γραπτά των υποψηφίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από δείγμα περίπου 500 γραπτών από τα βαθμολογικά κέντρα προκύπτει:

Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

Μόνο 6 γραπτά στα Αρχαία Ελληνικά βαθμολογήθηκαν με άριστα στην κλίμακα 86-95. Επίσης, λείπουν οι μεσαίες βαθμολογίες, αφού οι περισσότεροι υποψήφιοι έχουν βαθμούς κάτω από τη βάση.

Στα Λατινικά 5 γραπτά βαθμολογήθηκαν με άριστα, ενώ η πλειονότητα των γραπτών έλαβε χαμηλότερες βαθμολογίες από τις αντίστοιχες περσινές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα γραπτά των Λατινικών έχουν περισσότερες βαθμολογίες κάτω από τη βάση από την Κοινωνιολογία, μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν πέρυσι οι υποψήφιοι. Η Ιστορία, σύμφωνα με τα πρώτα δείγματα, συγκεντρώνει την ίδια βαθμολογία με πέρυσι.

Στο μάθημα της Εκθεσης οι βαθμολογίες κυμαίνονται μεταξύ 8-12, ενώ πέρυσι οι αντίστοιχες ήταν 10-14, δηλαδή παρά τις αρχικές εκτιμήσεις των μαθητών ότι ήταν εύκολο το θέμα, οι βαθμολογίες, τουλάχιστον έως τώρα, είναι χειρότερες από πέρυσι.

Για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)

Στα Μαθηματικά το 40% των γραπτών, σύμφωνα με τις πληροφορίες από βαθμολογικά τμήματα, έπεσε κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστες βαθμολογίες μεταξύ 17-20 είναι λιγότερες από πέρυσι. Στη Φυσική οι βαθμολογίες φαίνεται ότι διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Καλύτερες επιδόσεις από τις αντίστοιχες περσινές είναι μέχρι στιγμής οι βαθμολογίες στη Χημεία.

Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας)

Στη Βιολογία οι αριστούχοι είναι λιγότεροι από πέρυσι. Στα υπόλοιπα μαθήματα, όπως φαίνεται, δεν τους έφτασε ο χρόνος να απαντήσουν ολοκληρωμένα. Η γενική εικόνα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι ότι τα περισσότερα γραπτά βαθμολογήθηκαν με βαθμούς κάτω από τη βάση.

Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

Το 78% των γραπτών, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, είναι κάτω από τη βάση, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν στο 75%. Η Οικονομία ίδια με πέρυσι, η δε Πληροφορική χειρότερη.





Γκρέμισμα βάσεων στο 1ο και το 4ο Πεδίο από τα ρετιρέ έως και τις πιο χαμηλόβαθμες σχολές διαβλέπει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ, καθηγητής Γιάννης Βαφειαδάκης. Εκτιμά μάλιστα ότι στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο θα υπάρχει πτώση, ενώ στο 3ο Πεδίο μια ελαφρώς πτωτική τάση, ο αντίκτυπος της οποίας θα επηρεάσει ακόμα και την Ιατρική. Οπως σημεώνει ο κ. Βαφειαδάκης, «αποδεικνύεται ότι οι Πανελλαδικές δεν είναι διάβασμα μιας χρονιάς, αλλά συστηματικής μελέτης σε όλο το λύκειο».

Ως συμπέρασμα από τη φετινή εικόνα των γραπτών, πάντα σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, καταδεικνύεται ότι οι μαθητές ξέρουν την τεχνική αλλά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις απαντήσεις, καθώς δεν έχουν την εμπειρία των εξετάσεων.

«Η πανδημία αποτυπώνεται στα γραπτά», λένε οι πρώτες πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα. Πώς γίνεται αυτό; Πολλοί χαμηλοί βαθμοί, που μεταφράζεται, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, στο ότι οι μαθητές «διάβασαν, αλλά δεν μπορούν να αποδώσουν, καθώς δεν έχουν συνηθίσει στις εξετάσεις, δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε αυτές».





Πώς θα συμπληρώσετε το μηχανογραφικό

Η συμπλήρωση του φετινού μηχανογραφικού δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη περσινή διαδικασία. Η βασικότερη φετινή αλλαγή είναι ο τρόπος υπολογισμού των μορίων με συντελεστές μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο, ενώ με απόφαση του οικείου πανεπιστημίου θα αποδίδονται, κατά περίπτωση, συντελεστές στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δημιουργώντας ένα πιο περίπλοκο τοπίο.

Ακόμη, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) λειτουργεί ως προϋπόθεση για να έχει τη δυνατότητα κάθε υποψήφιος να δηλώσει το τμήμα. Ο κάθε υποψήφιος για κάθε σχολή θα έχει διαφορετικά μόρια, γιατί ο συντελεστής βαρύτητας της ΕΒΕ είναι διαφορετικός ανά σχολή, καθώς κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα. Με το προηγούμενο σύστημα σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπήρχαν δύο μαθήματα βαρύτητας, οι βαθμοί στα οποία πολλαπλασιάζονταν με 1,3 και 0,7, ενώ στα άλλα δύο δεν υπήρχαν συντελεστές. Φέτος όμως κάθε πανεπιστημιακό τμήμα όρισε τους συντελεστές βάσει των οποίων θα πολλαπλασιαστούν οι επιδόσεις των υποψηφίων σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Θυμίζουμε ότι 393 σχολές έχουν κρατήσει ίδιο τον συντελεστή βαρύτητας με πέρυσι.

Λόγω της ΕΒΕ που ισχύει φέτος, εκτιμάται ότι οι βαθμολογίες θα είναι προς τα κάτω. Αυτό σε συνδυασμό με μερίδα υποψηφίων που φαίνεται να έχει γράψει κάτω από τη βάση θα επιτρέψει την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων σε σχέση με πέρυσι, αφήνοντας δηλαδή λιγότερες κενές θέσεις. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι βασικής σημασίας για τους υποψηφίους καθώς τα επαγγέλματα του μέλλοντος αποτελούν την κύρια αναζήτηση για τους νέους, με αιχμή του δόρατος την εξειδίκευση, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας μετά τις σπουδές.

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας είναι ραγδαίες και μέσα στα επόμενα χρόνια η εικόνα θα αλλάξει τελείως, οπότε οι νέοι που καλούνται τώρα να κάνουν τις επιλογές τους πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Τουρισμός, Ναυτιλία, Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια και Υγεία, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι οι τομείς που θα βρίσκονται υψηλά στις προτιμήσεις των νέων για σπουδές τα επόμενα χρόνια, καθώς, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, αντέχουν στο μέλλον. Ενδεικτική της νέας καθημερινότητας είναι η έκθεση της Bank of America με τίτλο «Future of Work», στην οποία αναφέρεται η δημιουργία νέων, μελλοντικών επαγγελμάτων που έδειξαν ότι σχεδόν τα 2/3 των παιδιών που ξεκινούν το σχολείο θα εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεν έχουν επινοηθεί ακόμη. Στη χώρα μας πάντως σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις των αρίστων παραμένουν επί δεκαετίες η Ιατρική, η Νομική, οι Πολυτεχνικές και οι Οικονομικές Σχολές

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Fuel Pass 2: Στα 80 ευρώ η ενίσχυση για βενζίνη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)