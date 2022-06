Υγεία - Περιβάλλον

Ακρόπολη: Οι θερμικές αλλαγές από το χιόνι έως τους 42 βαθμούς (βίντεο)

Πώς επηρεάζεται η Ακρόπολη από τις ακραίες θερμοκρασίες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.

Την επίδραση της κλιματικής αλλαγής πάνω στην Ακρόπολη κατέγραψε η ομάδα του upStories σε ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Στο βίντεο φαίνονται οι θερμικές αλλαγές πάνω στην Ακρόπολη από το χιόνι μέχρι τους 42 βαθμούς.

Πορτοκαλί και κόκκινο είναι τα στοιχεία που επηρεάζονται άμεσα, ενώ εντυπωσιακό είναι το πώς τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν φαίνονται να μεταβάλλονται.

