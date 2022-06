Life

“The 2Night Show” – Γιώργος Κωνσταντίνου: Έχω κάνει τις λιγότερες ταινίες που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός

Ο μοναδικός ηθοποιός, ένα από τα λίγα «ιερά τέρατα» της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου στο “The 2Night Show” της Τετάρτης.

Για την πολυετή πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Γιώργος Κωνσταντίνου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθώς ήταν καλεσμένος στο «The 2Night Show» της Τετάρτης.

Ο ηθοποιός με τα 64 χρόνια καριέρας στο θέατρο, ετοιμάζεται στα 82 του χρόνια, να παίξει για πρώτη φορά σε τραγωδία, καθώς συμμετάσχει στην περιοδεία της «Ηλέκτρας» του Ευριπίδη.

«Πιστεύω ότι ένας ηθοποιός που φτάνει στο σημείο να κάνει αυτές τις ταινίες θα πρέπει να αλλάζει από ταινία σε ταινία. Αυτό είναι που με έφαγε κιόλας! Γιατί τον καιρό εκείνο έπρεπε να τυποποιηθείς για να έχεις μια ρέντα στον κινηματογράφο και να είσαι ο «ψηλός κουτός» που θα πάει ο κόσμος να τον ξαναδεί. Θα πάει να δει τον Βέγγο που τρέχει, το ξέρει ότι τρέχει, θα πάει να δει τον Χατζηχρήστο που θα κάνει το «Αμ πως» και το ξέρει αυτό για αυτό και πάει να το δει. Ένας ηθοποιός, ο οποίος κάνει την μία το «Ξύπνα Βασίλη» και κάνει αυτόν τον φανατικό υπάλληλο, από την άλλη πάει και παίζει στο «Καλωσήρθε το δολάριο» και μετά στο «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα»… κλωτσούσε τους θεατές με αυτό τον καιρό εκείνο» είπε για τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου και τα «ιερά τέρατα» και αναφερόμενος στη δική του πορεία, συμπλήρωσε:

«Έτσι και έκανα τις λιγότερες ταινίες που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός στον ελληνικό κινηματογράφο. Περίπου 15. Τον καιρό εκείνο βέβαια αυτές οι ταινίες δεν είχαν τόσο μεγάλο σουξέ ακριβώς για αυτό τον ρόλο! Γιατί έβλεπαν ξαφνικά έναν ηθοποιό να παίζει εδώ άλλο ρόλο και εκεί άλλον ρόλο. Και μέσα στον χαμό που γινόταν με 150 ταινίες τον χρόνο χάνονταν.

Στην προκειμένη περίπτωση αυτές οι ταινίες δικαιώθηκαν από τότε που βγήκαν στην τηλεόραση. Ειλικρινά το λέω πως χάνονταν μέσα στο χάος των ταινιών του κινηματογράφου».

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε και για την παιδική του ηλικία και τους γονείς του, οι οποίοι ήταν ηθοποιοί της οπερέτας, εξηγώντας πως, ήταν η «Βουγιουκλάκη» και ο «Παπαμιχαήλ» της Αιγύπτου.

Συγκινήθηκε, μάλιστα, ιδιαιτέρως όταν, προβλήθηκαν πλάνα βουβής ταινίας του 1924 με πρωταγωνίστρια τη μητέρα του.

«Ο πατέρας μου ήταν ηθοποιός του θεάτρου. Πολύ κοντός και η μαμά ψηλή. Καθόταν μπροστά στον καθρέφτη και έλεγε “όλα μου τα έδωσε ο Θεός, λίγο μπόι δεν μπορούσε να μου δώσει;”. Έβαζε ψηλά τακούνια για τη φτάσει όταν ήταν πάνω στην σκηνή».

Αποκάλυψε όμως ότι είχε βασανιστικά χρόνια μεγαλώνοντας μέχρι τα 18 με τη γιαγιά του.

«Δεν είναι ευχάριστη ανάμνηση. Μάλλον τα είχε χάσει και της έβγαινε σε επιθετικότητα. Έζησα μαζί της κάμποσα χρόνια που ήταν βασανιστικά με σκοτωμούς στο σπίτι. 18-19 έφυγα μαζί με τη μάνα μου», είπε ο ηθοποιός.

