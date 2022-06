Πολιτισμός

Ακρόπολη: νέο σύστημα ασφάλειας με δεκάδες κάμερες

Ένα καινοτόμο σύστημα ασφαλείας με κάμερες νέας τεχνολογίας, που θα ελέγχονται από control room επί 24ώρου βάσεως, θα αποκτήσει η Ακρόπολη.

Ένα νέο, υψηλής τεχνολογίας, σύστημα ενεργητικής ασφάλειας με ειδικό κέντρο ελέγχου για παρακολούθηση των συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο, πεπαλαιωμένο, δίκτυο καμερών της Ακρόπολης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, «με σύγχρονα μέσα ασφαλείας θωρακίζει τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου ολοκληρωμένου συστήματος λήψης, ανάλυσης, αποθήκευσης και διαχείρισης εικόνας και συναφών δεδομένων. Ο σχεδιασμός του συστήματος ακολουθεί τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής ανίχνευσης, της αξιοπιστίας της λειτουργίας του συστήματος σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες προβλέψιμων προβλημάτων, της αυτοματοποιημένης και εύχρηστης λειτουργίας χειρισμού. Ως προς την παθητική ασφάλεια του χώρου, προβλέπεται η αντικατάσταση και ενίσχυση τμημάτων της περίφραξης του αρχαιολογικού χώρου των Κλιτύων της Ακρόπολης σε ευαίσθητα σημεία με αυξημένες απαιτήσεις φύλαξης και όπου η περίφραξη κρίνεται ανεπαρκής. Οι μελέτες, επί των οποίων γνωμοδότησε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, εκπόνησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί η προστασία και η ανάδειξη του μνημειακού συνόλου της Ακρόπολης, αλλά και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού και τεχνολογικού μέσου. Η αναβάθμιση και ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας του αρχαιολογικού χώρου, εντάσσονται στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης προστασίας του παγκόσμιας ακτινοβολίας μνημείου. Η εγκατάσταση του συγκεκριμένου σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, με δυνατότητες επιπλέον επέκτασης, προστασίας από καιρικές, περιβαλλοντικές συνθήκες και βανδαλισμούς ενισχύει σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης και των Κλιτύων. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών διασφαλίζει την υλοποίηση του έργου με απόλυτο σεβασμό στο μνημειακό σύνολο, αλλά και με την ελάχιστη αισθητική επιβάρυνση. Σε επίπεδο παθητικής ασφάλειας, συνακόλουθη είναι η ενίσχυση της περιμετρικής ασφάλειας, καθώς ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, πέρα από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που παρουσιάζει ο ίδιος για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με τον αρχαιολογικό χώρο των Κλιτύων που τον περιβάλλει, ο οποίος αποτελεί την εισαγωγική και προστατευτική ζώνη του Ιερού Βράχου, και παρουσιάζει αυξημένη επισκεψιμότητα».

Το προτεινόμενο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας βασίζεται στα υποσυστήματα λήψης, ανάλυσης και διαχείρισης εικόνας και συναφών δεδομένων, ελέγχου πρόσβασης σε επιλεγμένα σημεία μέσω διαπιστευτηρίων, συναγερμού για την προστασία από τη διάρρηξη επιλεγμένων χώρων, μεγαφώνων, περιμετρικής ανίχνευσης, ελέγχου αποσκευών με ακτίνες X-Ray, εσωτερικής επικοινωνίας προσωπικού ασφαλείας. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα απρόσκοπτης περαιτέρω ανάπτυξης, αν και όταν χρειαστεί.

Ως προς την παθητική ασφάλεια, ο χώρος των Κλιτύων στο μεγαλύτερο τμήμα του (Νότια Κλιτύς, Ανατολική, Δυτική και το ανατολικότερο τμήμα της Βόρειας Κλιτύος) είναι περιφραγμένος. Το δυτικότερο, όμως, τμήμα της Βόρειας Κλιτύος, από τη νέα είσοδο που διαμορφώθηκε σε αυτή μέχρι το κτήριο της Ιματιοθήκης της Ακρόπολης, λόγω του έντονου μορφολογικού αναγλύφου και της πυκνής βλάστησης που παρουσιάζει, απαιτεί τη λήψη μέτρων ενίσχυσης της περίφραξης για αποτελεσματικότερη προστασία».

