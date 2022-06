Κοινωνία

Λιμενικό - “Μπαρμπαλιάς”: Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού των 31 αλλοδαπών και του νεογνού από τη νησίδα Μπαρμπαλιάς έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό Σώμα

Επιχείρηση απεγκλωβισμού αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή νησίδας “ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ” ανατολικά ν. Λέσβου υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, δύο (02) περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν στην νησίδα “ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ”, ημιβυθισμένη φουσκωτή λέμβο, πλησίον της ακτής, ενώ επί της νησίδας είχε αποβιβασθεί ικανός αριθμός αλλοδαπών.

Άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με θετικά αποτελέσματα και επιβιβάστηκαν σε φουσκωτό περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εν συνεχεία μετεπιβιβάστηκαν στο έτερο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Συνολικά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια τριάντα δύο αλλοδαποί (26 άνδρες, 05 γυναίκες και 01 νεογέννητο), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης. Ουδείς εκ των διασωθέντων δεν έφερε σωσίβιο.

Σημειώνεται ότι σε μία γυναίκα εκ των αλλοδαπών, η οποία ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, μαζί με το νεογέννητο αγόρι της, το οποίο γεννήθηκε επί της νησίδας, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Με την άφιξη τους στο λιμένα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ” Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και η ΕΛ.ΑΣ. η οποία συνέδραμε μεταξύ άλλων και από αέρος με τεχνικά μέσα (drone).

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: σημειωματάριο της βρέθηκε στο σπίτι που πουλήθηκε (βίντεο)

Σύλληψη μητέρας που άφησε το παιδί της μόνο στο σπίτι

Κορονοϊός: 4η δόση εμβολίου προαιρετικά για όλους άνω των 30 ετών