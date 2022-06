Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: αναζητείται ο σύζυγος του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε την νύχτα στο Κουκάκι, όταν ο γιός της άτυχης γυναίκας την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι.

Άγρια δολοφονία με θύμα μια 46χρονη γυναίκα σημειώθηκε σε διαμέρισμα στο Κουκάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο γιος της 46χρονης τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια, αναφέροντας πως η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο σπίτι τους, επί της οδού Ματρόζου.

Λίγο μετά το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο σπίτι στο Κουκάκι έφθασαν και αστυνομικοί, καθώς η 46χρονη ήταν νεκρή, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για γυναικοκτονία και αναζητούν ως βασικό ύποπτο τον σύζυγό της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί, λίγη ώρα αφότου το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων.

O σκηνοθέτης Βασίλης Βαφέας, που μένει στην ευρύτερη περιοχή, μίλησε στους δημοσιογράφους λέγοντας πως «Η Ματρόζου είναι ένας δρόμος με ιστορικό βίας, πριν από λίγα χρόνια στο προσκήνιο, για διαφορετικούς λόγους βρέθηκε ο σκηνοθέτης Δημήτρης Ινδαρές, που μένει λίγο πιο πάνω. Αν δεις και τα γεγονότα στα μουσικά βραβεία, η βία είναι πια ένα στοιχείο κυρίαρχο. Όλα αυτά «δυναμώνουν» με τον εγκλεισμό. Όταν ένας λαός είναι κλεισμένος δύο χρόνια και ο άλλος νομίζει ότι ο εχθρός του είναι η γυναίκα του….»

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Τα σημεία για δωρεάν rapid test την Παρασκευή

Μεξικό: μακελειό σε ανταλλαγή πυρών με απαγωγείς (εικόνες)