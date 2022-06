Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 31 σημεία

Ποιες ώρες και σε ποιες περιοχές ανά την Ελλάδα θα βρίσκονται οι Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, το Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.





1. Δ. Νέας Ιωνίας, Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας (ισόγειο), 09:30-15:00

2. Δ.Παπάγου-Χολαργού, Κοινοτικό Κατάστημα Παπάγου, Αναστάσεως 90, 09:30-15:00

3. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-16:30

4. Αρκαδία, Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη, 09:00-14:30

5. Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:30-14:00

6. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:15-20:15

7. Αχαΐα, Λάππας, Πρώην Δημαρχείο, 09:00-14:30

8. Ζάκυνθος, Κοινότητα Τραγακίου, 09:00-14:00

9. Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

10. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-15:00

11. Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-14:30

12. Καστοριά, ISOBOX Λεωφόρος Κύκνων, 08:30 - 15:30

13. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30

14. Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:30- 15:15

15. Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 93, 09:00 - 15:00

16. Λακωνία, Ελαφόνησος, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, 10:30 - 13:30

17. Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00 - 15:30

18. Λάρισα, Δημαρχείο, 08:00-14:00

19. Λάρισα, ΟΣΕ, 08:00-14:00

20. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 08:30-15:30

21. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 09:00 - 15:00

22. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:00 - 14:00

23. Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:30-15:30

24. Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 09:00-14:30

25. Σέρρες, Κέντρο υγείας Σερρών, 08:30 - 15:30

26. Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 08:00-13:00

27. Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-10:00

28. Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων, 09:00 - 15:00

29. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:30

30. Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 09:00-13:00

31. Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, (Κυδωνίας 29), 09:00-14:30

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

