ΗΠΑ – Οπλοκατοχή: Πέρασε από τη Βουλή νομοσχέδιο με περιοριστικά μέτρα

Πρόκειται για μια σπάνια ήττα για την αμερικανική οπλοβιομηχανία και το ισχυρό λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής NRA.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει ως στόχο να περιοριστούν τα εγκλήματα με τη χρήση πυροβόλων όπλων, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν τριάντα χρόνια.

Το νομοσχέδιο αυτό θα σταλεί τώρα στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ώστε να το επικυρώσει με την υπογραφή του.

Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Βουλή με ψήφους 234 υπέρ έναντι 193 κατά. Κανείς Δημοκρατικός δεν το καταψήφισε, ενώ 14 Ρεπουμπλικάνοι το στήριξαν, μια σπάνια ήττα για την αμερικανική οπλοβιομηχανία και το ισχυρό λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής NRA.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης η Γερουσία ενέκρινε επίσης το νομοσχέδιο με ψήφους 65 υπέρ έναντι 33 κατά, με 15 Ρεπουμπλικάνους να ψηφίζουν υπέρ – μεταξύ αυτών ήταν και ο ηγέτης της μειοψηφίας, ο Μιτς Μακόνελ.

Το νομοσχέδιο επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ανά Πολιτεία που επιτρέπει να αφαιρούνται όπλα από ανθρώπους που κρίνονται επικίνδυνοι για τον εαυτό τους ή την κοινωνία. Προβλέπει επίσης αυστηρότερη επαλήθευση του ποινικού μητρώου και του ψυχολογικού ιστορικού επίδοξων αγοραστών όπλων ηλικίας 18 ως 21 ετών, αυστηρότερη καταστολή των παράνομων πωλήσεων όπλων, καθώς και προγράμματα αφιερωμένα στην ψυχική υγεία.

